3 vols Air Tahiti Nui annulés, des centaines de passagers à héberger

Des pannes sur deux Airbus d’Air Tahiti Nui ont provoqué depuis vendredi matin des retards de vols sur Tokyo, et des annulations et retards en cascade sur Auckland et Los Angeles. Près de 400 passagers ont du être déroutés sur d’autres vols ou relogés, alors que la haute saison touristique bat son plein.

Une première panne sur l’Airbus A340 qui devait assurer le vol TN78 à destination de Tokyo, vendredi 26 juillet au matin, a provoqué un retard de 24 heures. 130 passagers à loger pour la compagnie et le ministère du tourisme appelé à la rescousse. Finalement, le vol est parti samedi matin à 9 heures, modifiant le programme de vol sur la ligne jusqu’à au moins lundi.

Mais samedi matin, au moment même où le Papeete-Tokyo s’envolait, c’est le vol TN101 à destination d’Auckland qui restait cloué au sol. Là aussi, un Airbus A340 en panne. La rotation sur Auckland a donc été annulée et reprogrammée, avec un départ de Papeete lundi 29 juillet à 1 heure du matin.

C’est le même appareil qui revient d’Auckland en soirée (TN102) et repart deux heures après pour Los Angeles. Ce samedi soir, ce vol est donc également annulé, et les suivants reprogrammés.

Là encore, il a fallu trouver des hébergements. Plusieurs équipes – ministère du Tourisme, Air Tahiti Nui et Aéroport de Tahiti – étaient encore mobilisées samedi en fin d’après-midi pour finir de « caser » les 274 passagers du vol. Certains passagers à destination des États-Unis ont pu avoir des places ce samedi soir sur le vol United Airlines pour San Francisco, ou le vol Hawaiian Airlines pour Honolulu avec une connexion vers Los Angeles. Pour les autres, en pleine haute saison, impossible de trouver une chambre d’hôtel à tous, d’autant que le Paul Gauguin vient à lui seul de débarquer 200 passagers à Tahiti. Samedi soir, la plupart étaient à l’hôtel ou en pension de famille, certains ont été accueillis dans des familles, et seul un petit nombre étaient dans un dortoir de l’IJSPF.

Hironui Johnston, du ministère du Tourisme, explique la procédure suivie

Pour consulter les annulations et déprogrammations de vol : (https://www.airtahitinui.com/pf-fr/retard-des-vols-tn101-tn102-tn111)