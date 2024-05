Heretu Tetahiotupa parmi les Young Pacific Leaders

Tatoueur, musicien, graphiste, co-réalisateur du film Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises, président du Comothe de Nuku-Hiva, qui a organisé le Festival artistique et culturel des îles Marquises en 2023, Heretu Tetahiotupa vient d’être désigné Young Pacific Leader. Ce programme est développé par le département d’État américain, qui choisit les ambassadeurs et leur propose un mentorat et des formations pratiques pour développer leur leadership.

Heretu Tetahiotupa vient d’être désigné pour faire partie des Young Pacific Leaders. Tatoueur, musicien, graphiste, co-réalisateur du film Patutiki, l’art du tatouage des îles Marquises (primé deux fois par le public au FIFO 2019 et 2023), président du Comothe de Nuku-Hiva (Comité d’organisation du Matava’a o te Henua Enana), qui a organisé le Festival artistique et culturel des îles Marquises en 2023, le Marquisien a été choisi pour faire partie du programme développé par le département d’État (ministère des Affaires étrangères, ndlr) américain consacré aux jeunes leaders du Pacifique.

Débuté en 2013, le dispositif Young Pacific Leaders doit renforcer « les liens entre les leaders émergents du Pacifique et des États-Unis ». « Ces relations entre la jeune génération de dirigeants gouvernementaux, civiques et commerciaux permettent d’exploiter le potentiel extraordinaire des jeunes de la région pour relever des défis cruciaux et élargir les opportunités », peut-on lire sur le site de l’ambassade américaine en Nouvelle-Zélande. Les participants, qui peuvent candidater tout au long de l’année, sont sélectionnés par l’ambassade des États-Unis de leur pays d’origine. Plusieurs noms ont été annoncés sur leur page Facebook, dont celui de Heretu Tetahiotupa.

Pour le groupe choisi, originaire de différents pays et territoires du Pacifique, le département d’État américain propose des ateliers régionaux avec un mentorat et des formations pour développer leur leadership en abordant plus spécifiquement quatre thèmes en particulier : l’éducation, l’environnement et la gestion des ressources, le leadership civique et le développement économique et social. Ils font aussi voyager la promotion avec des visites dans les pays et territoires du Pacifique pour « apprécier les similitudes et les différences de leurs cultures respectives ».

Prochain rendez-vous à Hawaii, du 6 au 16 juin, pour la conférence annuelle qui réunira les anciens et les nouveaux leaders pour « des présentations d’experts, des ateliers, des sessions de réseautage et des excursions culturelles afin de renforcer les capacités de leadership des participants et d’encourager la prochaine génération de leaders du Pacifique ». Elle aura lieu en même temps que le Festival des arts du Pacifique où une délégation menée par Temaeva représentera la Polynésie française.