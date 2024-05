Temaeva au FestPac à Hawaii : « On veut montrer ce qu’on sait faire »

La troupe Temaeva qui mènera la délégation polynésienne au Festival des arts du Pacifique, prépare activement l’événement. Du 6 au 16 juin, la 13e édition du FestPac réunira de nombreuses nations insulaires du Pacifique sud à O’ahu, à Hawaii. Objectif pour la troupe fondée par Coco Hotahota : promouvoir la culture polynésienne sous toutes ses formes.

Annulée pour cause de Covid depuis 2020, la 13e édition du Festival du Pacifique va enfin se tenir du 6 au 16 juin prochains à O’ahu, à Hawaii. C’est en 1972 que ce festival est lancé par la Commission du Pacifique sud – devenue Communauté du Pacifique – pour « enrayer l’érosion des pratiques traditionnelles » des îles de la région. Artisanat, musique, danse, arts contemporains… Ce rendez-vous est devenu l’occasion pour chaque délégation de promouvoir la culture sous toutes ses formes de son pays. Pour la Polynésie française, c’est l’association Temaeva, qui a remporté l’appel à projets du Pays, et qui mènera donc la délégation à Hawaii. Si une partie de la troupe de danse fera partie du voyage, elle s’est enrichie de plusieurs artistes et danseurs comme des musiciens de groupes actuels comme Sissa Sué ou Nohorai Temaiana, des sculpteurs, graveurs, infographistes, des artisans, des auteurs, des jeunes ambassadeurs comme la chanteuse Raumata Tetuanui ou l’artiste multicartes marquisien Heretu Tetahiotupa. Une délégation d’une centaine de personnes va se déplacer.

« On a envie de donner du sens à tout ce qu’on fait »

Si chacun prépare sa partie, des répétitions ont également lieu avec l’ensemble des participants polynésiens qui préparent plusieurs chants : un rū’au, un tārava et un ‘ūtē. Pour Fabien Dinard, directeur du conservatoire artistique de Polynésie et directeur artistique de la troupe Temaeva, « c’est une fierté, parce que Temaeva c’est l’héritage du grand maître, de Coco (Coco Hotahota qui a fondé cette troupe, ndlr) qu’on veut transmettre à cette génération, c’est une pensée, une philosophie. Te Maeva a sa manière de fonctionner, on ne veut pas dévier, on n’a pas envie de ressembler à n’importe quel groupe lambda. Tous nos pas et nos mouvements sont basés sur ce qui est écrit. On a envie de donner du sens à tout ce qu’on fait. C’est ça qui est important. Et quand on donne du sens, on transmet également une émotion ».

Le thème de cette 13e édition est basé sur l’océan, ce qui a guidé les artistes, que ce soit pour la danse, les chants, les arts visuels. Viri Taimana, directeur du centre des métiers d’art et vice-président de l’association Temaeva a écrit les textes du spectacle. « L’idée de départ était de réussir à faire prendre conscience que la mer est importante, elle est source d’eau, de nourriture et pourtant on continue à la polluer. Les tonnes d’eau contaminées de Fukushima balancées dans le Pacifique, le continent de plastique au-dessus de Hawaii, le point Némo où on balance les poubelles de l’espace… Il faut prendre conscience que l’océan est vivant et nous n’avons pas le droit de le polluer. La FestPac est une tribune où on peut alerter, sensibiliser, prévenir, expliquer. Espérons que les politiques nous entendent », souhaite Viri Taimana. ‘Aeha’a ma te ha’eha’a’, littéralement ‘En haute mer avec humilité’, titre du projet de Temaeva, a séduit le gouvernement qui a préféré cette troupe à onze autres candidatures. « Temaeva propose de redécouvrir ce bien commun qui lie tous les peuples de Moana-nui-a-Hīvā, les anime et les préoccupe, à travers nos chants et danses, nos arts traditionnels, nos savoirs et savoir-faire, nos nouvelles façons de nous exprimer », saluait ainsi le conseil des ministres en décembre.

« On regarde ceux qui nous ressemblent »

Non seulement les artistes répètent les danses et les chants, préparent leurs œuvres, mais ils participent également à des immersions avec d’autres associations pour mieux connaitre le milieu marin. Ils étaient ce week-end à Moorea et espèrent que Faafa’ite les emmènera découvrir le large. L’association de navigation traditionnelle participera également au FestPac. Pour Fabien Dinard, ce ne sera pas une découverte car il a déjà participé, en tant que danseur, avec Temaeva à de précédents FestPac, mais c’est toujours une grande source d’inspiration. « On regarde tout le monde. On regarde ceux qui nous ressemblent. J’ai hâte de voir les îles Cook, voir comment leurs danses ont évolué, nos danses se ressemblent alors est-ce qu’on a évolué pareil, sont-ils restés très authentiques ? Au niveau de la musique également. J’ai envie de revoir les Papous, vont-ils revenir comme à l’époque, voir les aborigènes, voir nos cousins maori et hawaiiens, très fort sur le rituel protocolaire. »

La délégation menée par Temaeva, qui partira le 1er juin, souhaite « montrer ce que les Polynésiens savent faire » et faire briller la culture du fenua.