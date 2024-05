Boxe : la FBPF se relève et remporte un round devant le tribunal

Privée de sa délégation de service public puis de son agrément, la Fédération de Boxe de Polynésie française, présidée par Ismaël Tahiata, a obtenu l’annulation de quatre arrêtés du Pays devant le tribunal administratif. Les juges ont estimé que le ministère des Sports de Nahema Temarii ne justifiait pas correctement ses décisions favorables à la PBA de Tauhiti Nena, qui perd au passage son agrément. Le match n’est toutefois pas fini : ces décisions sont susceptibles d’appel, et la FBPF va retourner devant la justice pour annuler des arrêtés de février.

Lire aussi : Tauhiti Nena récupère sa DSP, Nahema Temarii justifie sa décision

Voilà huit ans, maintenant, que la Polynesian Boxing Association (PBA, présidée par Tauhiti Nena) et la Fédération de boxe de Polynésie française (FBPF, présidée par Ismaël Tahiata) se disputent la légitimité dans ce sport toujours aussi populaire chez les jeunes Polynésiens. Un feuilleton à rebondissements, qui avait tourné en faveur de la FBPF en 2019, lorsque le gouvernement d’Édouard Fritch lui avait accordé une Délégation de service public (DSP). Le changement de gouvernement avait fait espérer à Tauhiti Nena, ancien ministre Tavini et chef de file du Hau Maohi, qui a appelé à voter pour les bleu ciel au deuxième tour des territoriales, un retournement de situation. Il n’avait pas tort : entre août et octobre 2023, le ministère de la Jeunesse et des Sports de Nahema Temarii retire à la FBPF sa délégation de service public, accorde un « agrément » à la PBA, et créé une « commission ad hoc » pour fixer les règles de sélection des boxeurs qui iront aux Jeux du Pacifique d’Honiara. Quatre arrêtés… et quatre annulations prononcées par le tribunal administratif ce mardi.

Quatre arrêtés, quatre annulations

La Fédération d’Ismaël Tahitia, pour attaquer l’arrêté d’août 2023 lui retirant sa DSP, rappelle qu’un avis défavorable avait été émis par le COPF sur cette décision, qu’aucun « manquement grave » n’a été retenu à son encontre, que la FBPF est bien affiliée à une fédération internationale – la World Boxing – comme l’exige le règlement… Mais les juges, ont surtout analysé la motivation première du texte de la ministre des Sports : la « non-réponse » de la fédération à certains courriers et échanges de mails concernant la participation aux Jeux du Pacifique, « intérêt public majeur » pour le Pays. Problème : la notification de ce courrier s’est faite à une « adresse erronée », et la lettre recommandée a été reçue la veille de la date limite fixée pour la réponse, en période de congé qui plus est. Impossible de relever un « manquement grave » sur ce simple fait, le retrait est annulé.

Deuxième jugement concernant la commission « ad hoc », créée par arrêté fin août 2023, et qui d’après le requérant « fonde son existence sur le seul retrait de la DSP » à la FBPF. C’est aussi l’analyse du tribunal administratif : la création de la commission, et l’instauration d’un règlement intérieur, par un autre arrêté daté de début octobre, sont des décisions qui « ont été prises à la suite de ce retrait et qu’elles n’auraient pu être adoptées s’il n’était pas intervenu ». La première annulation implique donc celle de deux autres arrêtés.

Enfin, les juges étaient saisis, toujours par la FBPF d’un recours contre l’arrêté du 28 septembre 2023 accordant un agrément à la PBA de Tauhiti Nena. Là encore, l’organisme d’Ismaël Tahiata met en avant une foule d’arguments, expliquant notamment que la fédération rivale ne respecte par les critères légaux et a organisé « sans agrément des manifestations de grande ampleur » les années précédentes. Mais le tribunal n’a pas eu besoin d’entrer dans le fond du dossier : l’arrêté a été pris par la ministre des Sport Nahema Temarii alors que seul le président a autorité pour accorder les agréments. Quatrième annulation.

D’autres recours à venir

Victoire sur toute la ligne pour la Fédération de Boxe de Polynésie française ? Pas tout à fait. D’abord parce que toutes ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel du Pays. Ensuite parce que le feuilleton des fédérations de boxe a depuis continué à se dérouler. Derniers épisodes en date : la perte par la FBPF, de l’agrément qui lui permet, entre autres, de candidater au renouvellement de la DSP. Sans surprise, cette délégation de service publique avait été accordée, dès le lendemain, à la PBA de Tauhiti Nena. Les décisions du tribunal administratif, si elle ne sont pas contestées, devraient faire tomber mécaniquement cette attribution – la PBA, sans agrément, ne peut pas prétendre à une DSP – mais la situation de la FBPF reste floue. L’arrêté lui retirant sa DSP est annulé, mais celui, postérieur, qui lui enlève son agrément et donc le droit de prétendre à une DSP est jusqu’à preuve du contraire toujours en vigueur. « On va pas en rester là », précise le président de la Fédération Ismaël Tahiata. D’autres recours devraient être déposés dès la semaine prochaine pour mettre en évidence que le retrait de l’agrément, lui aussi, n’avait « aucune vraie justification ».

En février, Nahema Temarii assurait, au micro de Radio1, que ses décisions dans ce conflit n’étaient « pas politiques ». La responsable disait n’avoir « aucune affinité » avec Tauhiti Nena, n’être en rien influencée par le fait que son frère, Pure Nena, soit son conseiller technique, et n’avoir « reçu aucun ordre, ni du Tavini huiraatira, ni du président de la Polynésie française ». La ministre des Sports expliquait plutôt son choix de la PBA par des « irrégularités » et des « graves dysfonctionnements de la gestion comptable » de la FPBF, bien sûr contestés par cette dernière. Des reproches qu’il faudra en tout cas mieux étayer si la ministre veut défendre le même camp dans cette bataille de fédérations.