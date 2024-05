Moorea : trois pirogues chavirées, 16 secourus, un décès

Le JRCC Tahiti a coordonné plusieurs interventions, impliquant les services d’urgence de Moorea, un hélicopère, ainsi qu’un navire de pêche privé, pour porter secours à des pirogues retournées, mercredi soir, près de la passe de Afareaitu au sud-est de l’île sœur. Au total, 16 rameurs ont pu être secourus et ont été pris en charge pour des blessures légères. Un autre est décédé.

Soirée mouvementée pour les services d’urgence de Moorea. Peu après 18H45, un appel est lancé pour intervenir près de la passe de Afareaitu au Sud de l’île. Une pirogue V6 s’est retournée avec cinq personnes à la mer, « dont une en arrêt cardio-respiratoire ». Des passant, assistant de loin à la scène, ont contacté le JRCC et un des rameurs, rentré à la nage pour chercher de l’aide, a réussi à faire déplacer le navire de pêche Maggy 4. Les pompiers de Haapiti et Pao Pao et la police municipale de Moorea se rendent aussi sur place, bientôt rejoints par un hélicoptère Dauphin de l’armée, et à terre, par une ambulance et une patrouille de gendarmerie. Mais rapidement, à 19h09 puis à 19h33, le JRCC reçoit deux autres alertes concernant deux autres pirogues, elles aussi chavirées dans des conditions météo difficiles et une forte houle. Au total, 17 personnes sont en difficulté en mer, sans gilets de sauvetage. « L’opération de secours durera jusqu’à 21h05, heure à laquelle le JRCC Tahiti confirme la mise en sécurité à terre de l’ensemble des personnes impliqués, précise le JRCC. Le bilan final fait état d’un homme décédé des suites d’une noyade et de 16 personnes secourues et prises en charge au Centre Hospitalier de Moorea pour des blessures légères ».

Avec communiqué