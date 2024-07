Préavis de grève dans la fonction publique d’État

L’intersyndicale hausse le ton : un préavis de grève est déposé aujourd’hui dans la fonction publique d’État. Avec toujours la même revendication : l’harmonisation des pensions de retraite entre la métropole et la Polynésie, où les fonctionnaires protestent contre l’extinction de l’indemnité temporaire de retraite.

Ils avaient prévenu hier qu’ils pensaient « monter en puissance » : les leaders des 5 centrales principales – CSTP-FO, CSIP, A Tia I Mua, Otahi et O Oe to Oe Rima – se sont rencontrés ce matin pour signer un nouveau préavis de grève, cette fois dans la fonction publique d’État. Avec une seule revendication : les retraites des fonctionnaires d’État, qui n’acceptent pas le dispositif de remplacement de l’indemnité temporaire de retraite proposé par l’État. Ils demandent, pour une équité de traitement avec leurs collègues exerçant en métropole, « que soit pris un décret pour que la retraite des fonctionnaires d’État corresponde à 75% de leur traitement brut, majoré, en contrepartie d’une cotisation sur l’ensemble de cette rémunération. » Certains fonctionnaires ont, disent-ils, fait le calcul, et partiraient en retraite avec une pension équivalente à 50%, voire 40% de leur dernier salaire, contre 75% pour leurs homologues en métropole. Pour rappel, en Polynésie 85% des fonctionnaires d’État sont des Polynésiens.

La question n’était pas réellement « si » les syndicats allaient durcir le mouvement, il s’agissait seulement de dire « quand », dit le leader de CSTP-FO. Pour les fonctionnaires d’État, l’arrivée de la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux a donc donné le top départ de ce préavis. Mais Patrick Galenon assure que le timing de l’intersyndicale a été pensé pour ne pas interférer avec les Jeux olympiques et « les chances de nos enfants de gagner une médaille ».

Alors que Marie Guévenoux fait en Polynésie l’une de ses dernières apparitions officielles, le préavis vient rappeler que le gouvernement dont elle fait partie, après avoir laissé entendre en 2023 qu’une concertation pourrait aboutir à une amélioration des futures retraites des fonctionnaires d’État dans les outre-mer, n’a finalement proposé qu’une cotisation additionnelle. Les représentants syndicaux, qui ont le soutien des parlementaires polynésiens, espèrent la rencontrer durant son séjour. Au-delà, c’est le haut-commissaire qui sera l’interlocuteur des syndicats.

Le préavis arrive à échéance à minuit dans la nuit de mercredi à jeudi prochain.

Préavis de grève signé