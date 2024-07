Teuraiterai Tupaia célèbre l’ouverture des JO à Paris

Qualifié pour représenter la France au lancer de javelot, Teuraiterai Tupaia a lui aussi fêté le lancement officiel des Jeux à Paris. Le Tahitien tentera de décrocher l’or mais devra d’abord se qualifier au Stade de France le 6 août pour les finales du 8 août.

C’est parti aussi pour Teuraiterai Tupaia. Alors que le fenua organisait ce vendredi une cérémonie traditionnelle au parc d’Atimaono à Papara, le lanceur de javelot, troisième Tahitien qualifié aux Jeux Olympiques, vivait lui aussi l’ouverture des Jeux à 16 000 kilomètres du fenua. Pour rappel, à 24 ans il a réalisé le 17 mai dernier « un exploit » au meeting international d’athlétisme de Seine-et-Marne en lançant son javelot à une distance « impressionnante » de 86,09 mètres. Ce lancer lui a non seulement permis de décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques, mais a également effacé des tablettes un record de France vieux de 35 ans : le précédent record était détenu par Pascal Lefèvre depuis 1989 avec un lancer de 82,56 mètres.

En 2021, il avait déjà battu le record de France espoir avec un jet à 80,86 mètres, surclassant son précédent record personnel de plus de 6 mètres. Cet exploit l’avait presque mené à une qualification pour les Jeux de Tokyo de la même année. Mais son objectif ultime restait de participer aux Jeux de Paris 2024, un objectif atteint avec brio en franchissant la barre de qualification fixée à 85,5 mètres. Ce lancer historique de 86,09 mètres aurait même valu une médaille aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo : une médaille de bronze avec ce résultat, et une médaille d’or avec seulement 1,50 mètre de plus. Cette performance exceptionnelle place Teura Tupaia parmi les favoris pour un podium à Paris. Pour y parvenir il devra d’abord se qualifier pour les finales du 8 aout, le 6 aout prochain.