Javelot : l’athlète polynésien Teura Tupaia qualifié pour les JO de Paris 2024

Avec un lancer de javelot à 86,09 mètres, réalisé ce vendredi au meeting international d’athlétisme de Seine-et-Marne, Teuraiterai Tupaia a fait tomber un record de France vieux de 35 ans. Mais surtout, comme le relève TNTV, il passe la barre de la qualification pour les Jeux Olympiques. Son lancer lui aurait même permis d’avoir une médaille aux dernières olympiades. À 24 ans, Teura fera bien partie de l’Équipe de France à Paris 2024, et aura même une chance de podium.

La performance a extasié le public de Fontainebleau et a même motivé une réaction officielle du maire de cette commune de la région parisienne, qui accueille en ce moment le Meeting international d’athlétisme de Seine-et-marne. Le javelot de Teuraiterai Tupaia a atterri à 86,09 mètres. Du jamais-vu en France, où le record national était tenu par Pascal Lefèvre depuis… 1989. À l’époque, le Français avait réalisé un lancer de 82,56 mètres. Record de France pulvérisé, comme, bien sûr, le record personnel du Polynésien, qui avait déjà surpris son monde en devenant, en 2021, recordman de France espoir, avec un 80,86 mètres, plus de 6 mètres de plus que son record précédent. Teura Tupaia était alors passé tout près d’une qualification pour les JO de Tokyo qui avaient lieu la même année. Depuis, son objectif était clair : réaliser les minima pour participer à Paris 2024. C’est fait : la barre à passer était de 85,5 mètres.

À noter aussi qu’un jet à 86,09 mètre lui aurait valu une médaille de bronze aux JO de Tokyo. Et une médaille d’or avec seulement 1 mètre 50 de plus.