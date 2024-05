Miss Tahiti : Oriata Terranova, authentique et naturelle

Originaire de Mahina, Oriata Terranova a grandi dans la vallée de la Tuauru, mais vit désormais à Papeete. Âgée de 24 ans, elle voit l’aventure Miss Tahiti comme une manière « d’évoluer personnellement » mais surtout comme l’opportunité de percer professionnellement. Car la candidate n°2 rêve grand, elle souhaiterait devenir mannequin professionnel… et rentière.

Originaire de Papeete, Oriata Terranova est Italienne par son père et Polynésienne par sa mère. Candidate n°2 à l’élection de Miss Tahiti, elle explique avoir été encouragé à s’inscrire à ce concours de beauté « depuis toute petite ». Mais c’est seulement cette année, à l’aube de ses 25 ans, qu’elle a décidé de franchir le pas. Une manière pour elle de vaincre sa timidité, mais aussi « d’évoluer personnellement et professionnellement ». Car sa carrière professionnelle, elle n’a aucun mal à l’imaginer, puisqu’elle veut percer dans le mannequinat, mais ambitionne aussi d’assurer ses finances en possédant « des maisons dans le monde entier pour ensuite les mettre en location. » Le plan se déroule plutôt bien : « J’ai déjà deux maisons en location à Papara et je suis mannequin ». En parallèle, elle est aussi commerciale dans une société d’ameublement de Papeete.

Le fun d’abord

Avec son mètre soixante-sept, Oriata sait qu’elle ne décrochera pas la couronne de Miss Tahiti, elle évoque en revanche ce concours comme « l’expérience d’une vie » dont elle ne veut retenir que « les bons côtés ». Elle fait d’ailleurs partie de ces candidates qui ne se prennent pas trop au sérieux. Lorsqu’on lui demande, par exemple, quels de raconter ses souvenirs d’enfance, elle nous parle de ses nombreux « bobos » dus à ses cascades « d’enfant hyperactive » dans la vallée de la Tuauru à Mahina. « Je suis comme beaucoup de Polynésiens, authentique et simple », dit elle. Bonne vivante, elle déclare être « très gourmande » et aussi très active. « Je prends des cours de danse chez Makau mais je ne fais pas de spectacle, je n’ai pas le niveau pour en faire, s’amuse la candidate n°2. Je fais aussi du surf, même si je suis plus en mode survie qu’autre chose » .

