Le premier bonitier en aluminium bientôt construit à Tahiti

Destiné à un pêcheur de Bora-Bora, le bonitier de 12 mètres sera construit par le chantier naval polynésien Nautisport industries (NSI). Une petite révolution qui préfigure la fin des bonitiers en bois, moins confortables et moins durables, et va « changer la façon de pêcher », pour son commanditaire.

« C’est un mini-thonier », résume Etienne Soun, chargé d’affaires sur les constructions navales chez NSI. Le chantier tahitien commence la construction d’un bonitier de 12 mètres pour Iori Teheiura, pêcheur de Bora Bora et patron de l’unité One More Time IV. Sa particularité ? Il sera réalisé en aluminium. « Une première en Polynésie », selon Etienne Soun. Et un vrai changement, quand on sait que les bonitiers sont traditionnellement construits en bois. Mais la flotte est vieillissante, et il est temps de la moderniser. « Il n’y a plus personne pour faire les navires en bois. Et puis, l’entretien du bois est trop cher et la durabilité de l’aluminium est meilleure », énumère Iori Teheiura. Cela fait dix ans que ce projet lui trotte dans la tête. Pour le réaliser, il a vendu deux de ses trois poti marara. Son nouveau bateau lui coûtera « 70 millions de francs Pacifique », dévoile le pêcheur qui espère pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation métropolitaine.

Pour « optimiser le navire et gagner en confort de tenue à la mer », le navire fera 4,60 mètres de large, plus que les bonitiers en bois. Son objectif est d’atteindre 12-13 nœuds avec une puissance de 460 chevaux. Le bateau naviguera en deuxième catégorie de navigation, restreinte à 60 milles nautiques pour atteindre ses zones de pêche. Il disposera de quatre glacières pour stocker le poisson, principalement du thon, lors de campagnes de trois à quatre jours. Le navire pourra accueillir quatre marins. « Ça va changer ma façon de pêcher. Ça signifiera aussi plus de confort avec une cuisine et des couchettes », souligne Iori Teheiura, « heureux » de la concrétisation de ce projet.

La livraison de ce nouveau bonitier est prévue en avril 2025. Etienne Soun confirme que « deux autres armements s’intéressent à la construction d’un bonitier du même type. »