Le Charles de Gaulle va bien venir dans le Pacifique

Le porte-avions français et ses vingt avions de combat Rafale doivent prochainement se rendre dans le Pacifique. Il sera escorté par un bâtiment-ravitailleur, plusieurs frégates et un sous-marin nucléaire d’attaque. Une mission qui avait déjà été annoncée depuis plusieurs années et qui a été officialisée hier par le ministre des Armées. La mission « Clemenceau 25 » doit « promouvoir un espace indo-pacifique libre, ouvert et stable (…) et à contribuer à la protection de nos populations et de nos intérêts » a indiqué le contre-amiral Jacques Mallard, commandant du groupe aéronaval, à l’AFP.

La Marine nationale travaille sur cette mission d’envergure depuis plusieurs années. Baptisée « Clemenceau 25 », l’armée va déployer le Charles de Gaulle, plus gros bâtiment de la flotte et seul porte-avion français, dans l’indo-pacifique, en transitant par la mer rouge et l’océan indien. Il sera accompagné d’un important groupe aéronaval : un bâtiment-ravitailleur, plusieurs frégates et un sous-marin nucléaire d’attaque vont l’escorter et il aura également à bord ses vingt avions de combat Rafale. Le groupe sera également doté de « datacenters », a expliqué le contre-amiral Jacques Mallard, commandant du groupe aéronaval, à l’AFP. Des réservistes spécialistes des données seront à bord pour « disposer d’une capacité à collecter, exploiter et partager la donnée afin d’augmenter notre capacité d’analyse ».

Après un transit en Méditerranée, le groupe aéronaval se rendra en mer rouge, puis dans l’océan Indien pour un exercice multinational baptisé « Lapérouse » et enfin dans le Pacifique pour l’exercice « Pacific Steller » qui sera mené avec les Américains, les Japonais, les Canadiens et les Australiens. Un exercice où les armées travailleront « l’interopérabilité » avec la Septième flotte américaine, chargée des forces navales américaines qui opèrent dans l’océan Pacifique. « Déployer une force navale assez conséquente dans une zone qui, dans les dix prochaines années, verra plus de 40% du PIB mondial transiter, montre l’intérêt de la France pour la zone au travers de la thématique de sécurité maritime, malgré l’éloignement », a dit le contre-amiral, cité par l’AFP. La mission doit « promouvoir un espace indo-pacifique libre, ouvert et stable (…) et à contribuer à la protection de nos populations et de nos intérêts ». Les exercices et démonstrations de force sont désormais réguliers dans la région Pacifique.

