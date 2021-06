Opération Heifara : trois Rafales ont atterri au fenua

Trois avions Rafales ont atterri lundi après-midi à Tahiti-Faa’a, suivis de près par deux avions ravitailleurs A330 MRTT et et deux A400M, tous arrivés de métropole. Ce déploiement exceptionnel s’inscrit dans le cadre d’une mission d’entrainement baptisée Heifara wakea.

C’est une première pour le fenua : trois avions Rafales, fleurons de l’aéronautique de défense français, ont atterris à Tahiti-Faa’a ce lundi après-midi. Quelques passionnés d’aviation s’étaient réunis aux abords de la piste ou sur les hauteurs pour apprécier ce spectacle rare. Beaucoup d’autres ont levé les yeux au ciel après le vacarme causé par ces avions de combat multirôle, conçus par Dassault et en mis service en 2002 après plus de 15 ans de développement, lors de leur survol en formation de l’aéroport.

Partis dimanche matin de la base d’Istres dans le sud de la France, les Rafales, chasseurs-bombardiers pouvant atteindre les 1900 km/h, ont été rejoint par de plus grands appareils. Deux avions ravitailleurs A330 MRTT Phenix – qui ont permis au Rafales de voler plus de 12 heures sans se poser, un record – et deux avions de transport A400M Atlas, appareils de transport ultra-moderne qui avaient fréquentés le fenua par deux fois pendant la crise sanitaire, font partie de la même mission d’entrainement. La flotille, qui a survolé le cercle polaire et s’est arrêté en Californie lors du voyage aller est attendue à Hawaii en début de semaine prochaine puis sur la côte Est américaine début juillet. 170 aviateurs, pilote, ingénieurs ou techniciens, accompagnent l’opération, une des plus importantes jamais accueillies à Tahiti.