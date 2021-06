Jury de Miss de Tahiti : les mieux placées pour juger

Avant l’élection de vendredi, les prétendantes au titre de Miss Tahiti 2021 étaient réunies à l’Intercontinental ce lundi pour passer leur grand oral. Devant elles, le jury du concours, composé uniquement d’anciennes Miss Tahiti cette année, et quatre membres du comité organisateur venues prêter main forte pour cet exercice important dans le choix de la future lauréate.

Le grand oral qui dure entre 12 et 15 minutes pour chaque candidate, compte pour 50% dans la note finale. Choix de la tenue vestimentaire, motivations et aspirations… L’entretien a pour but de déterminer lesquelles des 10 candidates formeront le quatuor final. C’est le vote du public et le passage lors de la soirée de vendredi qui feront le reste. Aujourd’hui « les candidates sont sereines et l’ambiance est beaucoup plus détendue dans les loges » nous raconte Rava Sachet, membre du comité organisateur. Le jury, lui « est aguerri à l’exercice », explique-t-elle.

Le jury n’a pas de présidente cette année, et ses membres ont toutes eu la couronne sur la tête. Moea Faugerat, Vaimalama Chavez, Raipoe Adams, Vaea Ferrand, Turouru Temorere ou encore Manoa Frugé, elles sont à même et ont pour mission de choisir les candidates qui, en plus d’être belles, dans tous les sens du terme, sauront assumer les responsabilités qui incombent à une Miss Tahiti. À l’image de Matahari Bousquet qui a dû régner deux années consécutives malgré elle.

Élection aux couleurs du Tiurai

À la présentation, on retrouvera une autre miss Hinarere Taputu, et l’animateur historique de Miss France, Jean-Pierre Foucault, tout juste arrivé avec sa famille. Ils auront tous deux le plaisir de partager cette scène avec plus de miss Tahiti que jamais. « Ce sont les 60 ans de l’élection qui seront mis en lumière ». Trois passages sont au programme sur le thème des festivités du tiurai : « le Heiva i Tahiti; les manèges et l’élection de Miss Tahiti, élément incontournable du tiurai ».

L’élection se tiendra à la mairie de Papeete ce vendredi soir, à partir de 17 heures. Vous pouvez soutenir les candidates en envoyant le numéro de votre candidate préférée par SMS au 75 88.