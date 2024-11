Gouvernance des SEM : « on ne peut pas demander à un agent d’être juge et partie »

La proposition de loi du Pays visant à réformer la gouvernance des Sem « n’a rien à voir » avec une quelconque volonté de pousser le PDG d’ATN vers la sortie, assure Tony Géros.

Jeudi, nos confrères de Tahiti Infos expliquaient qu’une proposition de loi du Pays avait été transmise par Anthony Géros, dans l’optique de réformer le processus de choix du directeur général d’une SEM. Le texte prévoit notamment que ce poste ne pourra pas être assumé par un des administrateurs ou actionnaires de la société d’économie mixte. Le quotidien y voyait une façon de mettre à la porte le PDG d’ATN Phillipe Marie, choisi par Moetai Brotherson en juillet. « Ça n’a rien à voir », répond Tony Géros. « Nous avons fait une séance en avril, durant laquelle nous avons officialisé le statut des SEM. Il n’y aura plus de société d’économie mixte avec des PDG, il y aura un président du conseil d’administration, et des exécutants : DG, délégués adjoints, peu importe. Ce sont des agents qui travaillent », détaille le président de l’Assemblée. Il justifie cette proposition : « on ne peut pas demander à un agent d’être juge et partie. Il est agent quand il est DG et il est membre décisionnel quand il président : ce n’est pas possible, il faut choisir », dit-il.

L’élu de Paea privilégie la classe politique pour prendre les rênes des conseils d’administration de ces sociétés détenues majoritairement pas le Pays. « Ce sont eux qui seront sanctionnés. Une Sem c’est politique. Dans une structure ou le pays est majoritaire, aller chercher quelqu’un qui est à la fois juge et partie, ça annihile la capacité décisionnelle des membres du conseil d’administration. Ce n’est pas possible, à ce moment là tout le monde se tait et puis on suit ». La proposition de loi doit être débattue avant la fin de l’année à Tarahoi.