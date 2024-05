Moorea : 80 % de l’île disposera d’un accès à l’eau potable d’ici le mois de juin

La commune de Moorea et la Polynésienne des eaux ont mis en service ce jeudi la troisième unité de potabilisation de l’eau de surface des rivières, à Nuuroa. Elle permettra la fourniture en eau potable de 420 foyers supplémentaires sur une zone allant du PK 31.5 Ouest au PK 24 Est. Pas la fin des travaux, puisque l’objectif est d’offrir, d’ici 2026, l’eau potable aux 20% de la population qui n’y ont pas encore accès.

La « zone potable » de l’île sœur est sur le point de s’étendre. Ce jeudi, la commune de Moorea – Maiao a inauguré, avec son partenaire et concessionnaire la Polynésienne des eaux, sa nouvelle usine de potabilisation de l’eau à Nuuroa. Sa mise en service doit permettre de fournir 420 foyers supplémentaires sur une zone allant du PK 31.5 Ouest au PK 24 Est. Pour le maire Evans Haumani qui a inscrit la fourniture d’eau potable – faisant partie rappelant le, des obligations réglementaires du code générale des collectivités territoriale – dans les priorités de la feuille de route de sa mandature, cette installation est « une étape importante du programme ».

À noter que cette Usine Compacte Décentralisée (UCD) utilise « des technologies de pointe » pour potabiliser l’eau de surface des rivières. Elle est la troisième du genre et vient compléter celle de Papetoai installée en 2017 et celle de Haumi exploitée depuis 2019. La nouvelle installation baptisée Vaiumete, va donc venir gonfler le chiffre de la production d’eau potable grâce à sa capacité de traitement de 750 m³ par jour. Aujourd’hui, 73 % de l’île dispose d’eau potable, un chiffre qui devrait donc évoluer et atteindre 80% d’ici juin prochain, selon la municipalité. L’investissement total pour ce projet s’élève à 135 millions de francs Pacific, pris en charge à 100% par le contrat qui lie la commune à la Polynésienne des Eaux.