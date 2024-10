Une jeune fille de 11 ans portée disparue après un chavirement à Rimatara

Plusieurs bateaux, un hélicoptère Dauphin et un avion gardian sont mobilisés depuis ce dimanche matin pour retrouver une jeune fille disparue en mer sur la côte Est de Rimatara. Les conditions météorologiques rendent les recherches difficiles.

La jeune fille, âgée de 11 ans était partie à la pêche tôt ce dimanche matin avec son père sur un bateau coque alu de quatre mètres. Dans des conditions de mer qui se sont rapidement dégradées – la houle frise les trois mètres ce midi – l’embarcation s’est retournée, à l’extérieur du récif, au large de Amaru. La gendarmerie et la mairie a été rapidement prévenue, puis le JRCC. Le tavana de l’île a sollicité l’ensemble des moyens disponibles, et des patrouilles de pompiers, de gendarmes et de volontaires ont été organisées en mer et à terre. Dans le même temps, un hélicoptère Dauphin et un avion Gardian ont été envoyé depuis Tahiti vers la petite île des Australes. « Les recherches sont pour l’instant infructueuses, en raison notamment des mauvaises conditions météorologiques » écrivait le Haut-commissariat à midi.