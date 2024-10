The Dire Straits Experience : « Tahiti is the highlight of the tour »

Ils avaient prévenu : il y aura du rock sur Toata samedi soir et la promesse a été tenue. Entendre les riffs de guitares ou les solos de batterie de ces chansons, qu’on connait par cœur, en live, est « génial, magnifique, incroyable… ». The Dire Straits Experience : des légendes bien vivantes qui font sonner fort ces tubes jamais oubliés.



Avec The Dire Straits Experience, tout monte crescendo : la batterie, la guitare, le rythme et le cœur ! Les fans de la première heure était bien sûr au rendez-vous du concert organisé par SA Production, il y avait des jeunes aussi, bercés par ces sonorités des années 70-80 que leurs parents mettent à la maison, et puis des curieux, et tous ont été conquis par ces professionnels. Et d’abord Chris White, le saxophoniste qui a fait partie de Dire Straits alors que le groupe est au sommet, qui change d’instrument et impressionne avec ses solos. C’est lui qui a réuni tous ces musiciens pour faire revivre les tubes du groupe de rock anglais. Après la présentation de chaque membre du groupe pendant le concert, il s’attarde sur celui qui a pris la place de Mark Knopfler comme guitariste et chanteur : Terence Reis. « Je pensais que c’était impossible d’approcher de ce que Mark pouvait faire. Mais voilà Terence, un chanteur et un guitariste incroyable. Grâce à lui, on maintient cette musique en vie », dit Chris White au public. Il remercie encore le public d’être là : « C’est fantastique de vous voir si nombreux. Tahiti is the Highlight of the tour ! »

Et résonnent sur Toata des airs tellement connus… Tunnel of love, Walk of life pour laquelle Terence Reis invite le public à se lever et venir danser. Il ne lui dit pas deux fois, les places assises de la fosse sont oubliées pour le devant de la scène. Romeo And Juliet, So far Away, The man’s too strong… Un frisson aux premières notes et ça y est on reconnait. Les musiciens jouent ensemble, se répondent avec leurs instruments, s’amusent sur scène. Sultans of Swing : tout le monde se lève à nouveau pour retourner danser.

Et puis après un rappel, le groupe revient et l’excitation monte encore : Money for Nothing pour terminer en apothéose ! « Vous êtes magnifiques ! », crie Chris White au micro en français. Le musicien s’est dit très heureux de la soirée : « C’était super, comme je l’ai dit je suis très heureux d’être ici. C’est un long voyage pour arriver jusqu’ici. Donc être ici et jouer avec ces gars… Et le public était brillant, très amical, c’est une grande joie d’être là. Et l’ambiance était bonne ce soir, j’espère que les gens ont passé un bon moment. J’aimerai beaucoup revenir. Pour des vacances ou pour jouer, revenir jouer serait fantastique. On a fini avec Money for nothing car c’est un bon morceau pour terminer le concert. Toute le monde est debout et danse. C’est joyeux. On a terminé sur d’autres choses dans le passé, on pourrait rechanger, on verra. »

Et le public était ravi : « J’adore les Dire Straits », « un plaisir de les entendre », « vraiment génial, comme sur les CD mais en amélioré ! », « Magnifique », « Une expérience intéressante et fidèle à ce qu’on a l’habitude d’entendre de Dire Straits », « ça envoyait du steack ». Bref, le public espère qu’il y aura une prochaine fois !

Et avant ce concert, Magic Castle a assuré la première partie : Hold the night de Toto, Easy Liver de Phil Collins, Tina Turner, Footloose de Kenny loggins. Ce groupe tout neuf mais composé que de musiciens et chanteurs réputés a su chauffer la salle ! Leur énergie et leur rythme a fait danser le public. « Ils ont été super, très bons, j’ai beaucoup aimé. Ils ont eu une première partie courte, seulement quelques chansons, mais c’était très bien », a dit Chris White après leur performance.