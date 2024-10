L’Apetahi Express reporte sa première desserte de la Presqu’île

Le groupe Tuatea a été contraint de reporter la première rotation entre Taiarapu et Papeete, prévue ce mardi 29 octobre en extension de la ligne des Raromatai. En cause : des « raisons techniques » concernant l’amarrage du bateau au quai de Faratea. Des solutions sont à l’étude pour reprogrammer le lancement de la desserte.

Après de longues discussions autour du projet, des études, des mois de préparation et même un voyage test plutôt concluant début septembre, la Presqu’île devait connaitre sa première rotation de navette, ce mardi 29 octobre. Aux manettes, le groupe Tuatea, contrôlé par Tuanua Degage, qui avait décidé d’y envoyer non pas son Tauati Ferry, mais son Apetahi Express. Le navire qui relie les Raromatai devait, à partir de cette date, partir de Faratea plutôt que de Papeete à chaque rotation, et rejoindre le quai tout proche de Taravao à chaque retour des îles Sous-le-Vent. Un rotation, complète Presqu’île – Papeete – Presqu’île était aussi évoquée pour tous les mardis, seul jour de la semaine où l’Apetahi Express ne dessert pas Huahine, Raiatea, Taha’a, Bora et Maupiti. Cette programmation permet, d’après la direction, d’équilibrer financièrement le projet, et d’offrir aux passagers un billet un tarif raisonnable : 1000 francs l’aller simple.

Sauf que le lancement de ce nouveau tronçon, espéré de longue date par les habitants de la Presqu’île, devra attendre encore un peu. Le groupe a annoncé en milieu de semaine que des « raisons techniques concernant l’amarrage du bateau au quai de Faratea » compromettaient ce premier départ de Taiarapu. Le projet n’est toutefois pas abandonné : « nous faisons le nécessaire avec les différentes parties prenantes pour démarrer les rotations au plus vite ».