L’Apetahi Express rejoindra Faratea dès le mois d’octobre

Il aura fallu au Apetahi express, près d’une 1h10 pour effectuer ce mardi matin un trajet test entre le quai de Papeete et celui de Faratea. Le groupe Tuatea, qui annonçait il y a un mois déjà l’extension de sa ligne des Raromatai vers la Presqu’île, devrait ouvrir ce tronçon début octobre. Le prix d’un aller simple entre Taravao et Papeete, ou en sens inverse, est fixé à 1000 francs, mais les passagers pourront aussi prendre des billets directs de Faratea vers Huahine, Raiatea, Bora Bora ou Maupiti.

L’Apetahi Express, bateau du groupe Tuatea, qui exploite également le Tauati Ferry, s’est livré ce mardi matin à une expérimentation du trajet Papeete-Faratea. Ce n’est pas la première fois que Tuanua Degage s’intéresse aux rotations vers la Presqu’île de Tahiti. En 2022, il avait envisagé envisageait d’opérer ces navettes avec l’Aremiti 5, dont la gestion a finalement été laissée à son père lors de la scission de la SNC Aremiti. Aujourd’hui, c’est donc la navette des Raromatai, très moderne puisqu’elle a été mise à l’eau en 2023, qui ouvre la voie.

Dès le mois d’octobre – la date reste à être fixée – l’Apetahi Express partira de Faratea au lieu de Papeete, rejoindra la capitale par la côte Est, desservira les îles Sous-le-Vent, puis au retour à Tahiti, prolongera sa route jusqu’à Taravao, où il passera la nuit avant de reprendre les rotations. Les passagers de la presqu’île pourront ainsi choisir un trajet Faratea-Papeete ou Papeete-Faratea, ou bien relier directement Huahine, Raiatea, Bora et Maupiti, desservie trois fois par semaine depuis juillet.

Manoeuvre à parfaire dans la petite darse de Faratea

L’annonce de cette extension de ligne avait été faite en juillet dernier, et se concrétise aujourd’hui avec ces premiers tests. À bord, ce mardi, des salariés du groupe et quelques officiels, dont le ministre des Grands Travaux et des Transports, qui ont été invités à embarquer. Le capitaine Faaroa Faraire, qui effectuait pour la première fois ce tronçon avec l’Apetahi Express, a mis 1h10 pour relier Papeete à Faratea, malgré une mer agitée et un vent fort qui ont rendu la traversée peu agréable, surtout à l’aller. Selon lui, aucune difficulté majeure n’a été rencontrée lors de la navigation, hormis quelques soucis lors de l’accostage à Faratea : « On n’a pas vraiment estimé le vent… C’est assez serré, la darse est petite . Et puis le vent défavorable était défavorable, il nous écartait du quai. Plus le vent est fort plus la manœuvre est compliquée ».

Pas de panique assure toutefois le capitaine : avec l’expérience, ces opérations devraient devenir plus fluides.

1000 francs le billet aller

Le prix d’un aller simple entre Taravao et Papeete est fixé à 1000 francs. Un prix beaucoup plus bas que ce qui avait été estimé lors des études de la navettes quotidienne Papeete – Presqu’île, et qui n’est possible que du fait de cette extension de ligne, beaucoup plus facile à rentabiliser qu’une nouvelle ligne dédiée. « La plus grande partie des charges sera absorbée par l’ensemble de la ligne. Avec 100 passagers en tout, incluant ceux qui feront simplement Taiarapu-Papeete et une cinquantaine qui iront jusqu’aux îles Sous-le-Vent, on commence à gagner de l’argent, détaille le directeur général du groupe Tuatea, Samuel Matton. Si on ne faisait que cette ligne, ce serait impossible. »

À quand une navette quotidienne ?



Le groupe n’a toutefois pas abandonné l’idée d’une navette quotidienne entre la zone urbaine et la Presqu’île. Ce projet nécessitera toutefois un autre bateau, doté de technologies plus économes en énergie, ainsi qu’un soutien du Pays. Jordy Chan, présent à bord ce mardi, suit de près le projet, mais n’a encore rien promis. « Tout se joue sur l’économie générale de la desserte », explique-t-il, évoquant « des études de faisabilité » sur plusieurs trajets. Objectif : savoir si ces désertes sont intéressantes à opérer pour les armateurs. Les navettes maritimes pourraient donc avoir une place dans la stratégie du Pays qui souhaite réussir à « mettre moins de voitures sur les routes ».

En attendant les résultats de ces études, « un diagnostic du quai » sera effectué sous trois semaines pour « vérifier les fondations et équipements », et garantir la sécurité des passagers et du personnel. Ce n’est qu’après cette étape que le groupe Tuatea pourra officiellement opérer depuis Faratea. Le ministre évoque également des travaux d’aménagement plus larges, incluant un espace d’embarquement et de débarquement, ainsi que la construction d’un parking. Pour l’instant, l’Apetahi Express devra « se satisfaire de peu » : un espace de vente devrait ouvrir à Taravao dans les prochaines semaines.