Vallée de Titaaviri : un portail, mais un sentier toujours accessible aux randonneurs

Depuis l’installation en fin de semaine dernière d’un portail à l’entrée de la vallée de Titaaviri, les amateurs de randonnée craignent de voir l’accès à ce sentier fermé. Tahiti Agrégats, propriétaire du domaine, veut rassurer. Ce nouvel aménagement a été mis en place dans le but de « marquer le caractère privé » du site après la multiplication « d’abus ». Il s’agit aussi, entre autres, de dissuader les prestataires de commercialiser leurs services dans cette vallée du PK53.

Des inquiétudes à Papeari. Depuis la semaine dernière, un portail a été installé à l’entrée de la vallée de la Titaaviri. Ce nouvel aménagement n’a pas échappé aux habitués du sentier qui l’empruntent pour randonner. Sur les pages spécialisées – comme « Tahiti Passion Rando » où les marcheurs se partagent les bons plans et autres photos d’excursions, des dizaines de personnes s’interrogent sur son utilité. « Il ne sera plus possible de faire la rando ? » se questionnent certains quand d’autres se demandent s' »ils » ont « le droit de fermer l’accès complet » à la vallée.

« Pas d’inquiétude à avoir »

À ces questions, Tahiti Agrégats, qui maîtrise le foncier sur la zone, assure qu’il n’y a « pas d’inquiétude à avoir ». Baptiste Ruysschaert, directeur général de la société, explique ainsi que leur volonté n’a pas changé, il est toujours d’actualité « d’accepter et de tolérer les randonneurs privés, les associations et les écoles » qui feraient selon lui « régulièrement des demandes » pour accéder au site. Il explique toutefois avoir constaté certains « abus » avec notamment la pratique « d’activités commerciales » dans cette zone qui relève d’un domaine privé, mis à disposition du grand public gratuitement.

Des projets en cours de réflexion

Le directeur de Tahiti Agrégats fait là référence aux prestataires qui proposent des balades payantes sur ce site accessible gratuitement à tous et situé non loin de la zone urbaine. Pour le moment, le coin est exploité par la société qui a la main sur le foncier, mais aussi par Marama Nui dont l’une des exploitations hydroélectriques est située en fond de vallée. Baptiste Ruysschaert précise en revanche qu’il y a des « pistes de projets » mais qu’il n’y a « rien de concret » même s’il avoue que Titaaviri est un « gisement potentiel » pour répondre « aux besoins d’agrégats » de la zone sud de Tahiti, voire de l’ensemble de l’île. Des réflexions qui « s’inscriront dans la durée » et qui ne verront pas le jour « avant quelques années » précise enfin le DG.

Appel à la prudence

L’accès à la vallée reste donc bien possible pour les randonneurs, par un portillon. Un panneau sera aussi installé pour rappeler les consignes de sécurité à tenir, notamment en rapport avec la rivière, qui relève du domaine public fluvial, car les lâchers d’eau de l’installation hydroélectrique peuvent provoquer des montées d’eaux soudaines et importantes. Jusqu’à aujourd’hui seuls des incidents mineurs ont été constaté sur place, mais Tahiti Agrégats appelle les randonneurs à la plus grande prudence.