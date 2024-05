Originaire de Moorea, Maireraurii Taae est vendeuse en prêt-à-porter. Âgée de 22 ans, elle a sauté le pas de l’aventure Miss Tahiti pour répondre aux nombreuses sollicitations de ses proches, mais aussi pour se lancer un défi. La candidate n°7 souhaite profiter de sa nouvelle notoriété pour demander aux Polynésiens d’être bienveillants et surtout plus attentifs à la détresse des personnes les entoure.

Maireraurii Taae est née il y a 22 ans sur l’île de Moorea. Après des études dans le commerce puis dans l’hôtellerie, la jeune femme d’un mètre quatre-vingts qui a enchaîné les expériences professionnelles diverses est désormais vendeuse en prêt-à-porter. Contrairement à plusieurs prétendantes au titre inscrites cette année, elle explique avoir sauté le pas d’abord pour répondre aux sollicitations de ses proches et ses amis qui l’ont « poussée » à candidater. Elle dit également avoir saisi l’opportunité pour « gagner sur le plan personnel ». La candidate n°7 voit cette expérience comme une manière de gagner en maturité, en discipline, mais aussi en détermination. Des qualités qui selon elle lui serviront pour les futurs projets qu’elle souhaite développer. Car en parallèle de son activité de salariée, Maireraurii arbore aussi une casquette d’entrepreneuse. « Je me suis lancée dans l’artisanat il y a quelques mois à peine », explique la jeune femme qui a ses racines, du côté de son père, à Rurutu.

Les contacts humains d’abord

De nature plutôt sociable, elle aime les sorties à la plage, les randonnés, mais avoue qu’au quotidien, ce sont surtout les contacts humains qui la font vibrer. Pour elle, « pouvoir discuter, partager… S’intéresser à la personne » qui est en face contribue à la faire évoluer. C’est d’ailleurs toujours dans cet état d’esprit qu’elle répond lorsqu’on lui demande si elle a message particulier à passer aux Polynésiens. « On a quelque chose de spécial, c’est comme un don, explique la candidate n°7. On sent quand quelqu’un ne va pas bien. J’aimerais donc dire à la population de s’intéresser à la personne qu’on a face à soi et de lui demander si elle va bien. Pas juste un ça va par politesse, mais un ça va plus profond. Rien que ça, ça peut limiter les nombreux suicides que l’on a en ce moment. »

Pour voter pour Maireraurii Taae , envoyez « MISS TAHITI 7» au 7588. L’élection aura lieu le 21 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures. Les places pour le gala le 25 mai à l’InterContinental et les places pour la soirée d’élection le 21 juin à la mairie de Papeete sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.