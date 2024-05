Affaire de la SEP : trois ans de prison ferme et mandat d’arrêt pour Hubert Haddad

La cour d’appel a condamné ce jeudi Hubert Haddad à trois ans de prison ferme, peine assortie d’un mandat d’arrêt dans le cadre de l’affaire dite de la Société environnement polynésien (SEP). L’homme d’affaires Dominique Auroy a quant à lui été condamné à trois ans de prison avec sursis et 10 millions d’amende, comme en première instance.

Hubert Haddad et Dominique Auroy, tous deux condamnés en novembre 2022 pour détournement de biens publics, prise illégale d’intérêts et faux, dans le cadre de l’affaire de la Société environnement polynésien (SEP), avaient fait appel de leurs condamnations. Pour rappel, Hubert Haddad avait été condamné à quatre ans de prison ferme dont deux avec sursis, avec exécution provisoire, ainsi qu’à une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans et 10 millions d’amende. Quant à l’homme d’affaires, Dominique Auroy, il avait été condamné à trois ans de prison avec sursis et 10 millions d’amende.

Le délibéré est tombé ce jeudi et alors que l’avocat général avait requis que les peines de premières instances soit confirmées, ce qui est le cas pour Dominique Auroy, le tribunal en a décidé autrement condamnant Hubert Haddad à trois ans de prison ferme avec mandat d’arrêt. À noter que Jean-Louis Chailly, qui avait été relaxé en première instance, a quant à lui écopé de 18 mois de prison avec sursis. Les autres prévenus – hormis Karl Meuel qui s’étaient désisté de son appel – se sont vus confirmer leur peine de première instance.