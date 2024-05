Miss Tahiti : « Je veux vivre une aventure 100% authentique », dit Hereata Charpentier

Originaire de Faa’a, Hereata Charpentier est un petit bout de femme plein d’entrain. Patentée dans l’événementiel, elle rêve de faire carrière dans l’animation, « pourquoi pas en radio ». À 21 ans, la candidate numéro 1 à Miss Tahiti sait qu’elle ne décrochera pas le titre ultime, à cause du critère de taille, mais voit ce concours comme l’opportunité de se dévoiler « sans faux-semblant ».

Un boute-en-train, c’est ainsi que l’on pourrait désigner Hereata Charpentier, la candidate n°1 à Miss Tahiti 2024. Aînée de deux enfants, elle est patentée dans l’événementiel. Un peu « vadrouilleuse », elle a passé son enfance entre Mahina, Paea et même Rangiroa mais c’est bien de la commune de Faa’a qu’elle dit être originaire. Elle y a d’ailleurs remporté, en 2019, le titre de 2e dauphine au concours de Miss Taurua i Faa’a. Et c’est depuis cette première expérience sur les podiums et sous les feux des projecteurs que la jeune femme s’est prise de passion pour le monde de l’animation. À l’aise à l’oral, elle a animé pendant deux ans l’élection de Miss et Mister UPF, mais se voit plutôt devenir animatrice en radio.

« Ce n’est pas qu’une question de centimètres »

Mais avant, elle explique avoir eu l’envie soudaine, l’an dernier « de retourner de l’autre côté » du rideau et « quoi de mieux que Miss Tahiti pour le faire ». Hereata sait toutefois que du haut de son mètre cinquante-neuf, elle ne décrochera pas la couronne mais qu’importe, pour elle, « Miss Tahiti ce n’est pas qu’une question de centimètres. » Attachée à sa culture, elle parle de cette aventure comme un défi qu’elle est prête à relever. « Il faut être courageuse, forte et déterminée pour oser déjà pousser la porte du casting, assure la candidate n°1. Je suis quelqu’un d’authentique et cette aventure, je veux la vivre à 100 % authentique. Je veux vraiment montrer ce côté-là de moi, très vrai, sans faux-semblant, sans maquillage à gogo etc… mais vraiment moi, au naturel, comme je suis dans la vie de tous les jours. »

