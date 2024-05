Miss Tahiti : Armonny Olin, passionnée de kamaka, de yoga et de manga

Originaire de Mahina, Armonny Olin a grandi les pieds dans le sable noir de la baie de Matavai. Étudiante en troisième année de droit à l’université de la Polynésie française, elle vit aujourd’hui à Papeete et met tout en œuvre pour devenir juriste. À 24 ans, la candidate numéro 10 à Miss Tahiti entend utiliser la visibilité qui lui est offerte pour sensibiliser les Polynésiens aux problématiques de santé mentale.

Armonny Olin a 24 ans, elle est étudiante en troisième année de droit et ambitionne de devenir juriste. Si elle a décidé de se présenter cette année au titre de Miss Tahiti, en sachant qu ‘elle n’a pas la taille requise pour prétendre à la couronne – comme trois autres de ses camarades d’aventure – c’est d’abord pour faire ressortir sa féminité. « C’est un aspect de moi que je ne voulais pas forcément mettre en avant », confie la jeune femme qui assure que les bijoux, le maquillage, et les talons haut ne faisaient jusque-là pas vraiment partie de son quotidien. Ce qui lui plaît en revanche, et qui fait partie intégrante de sa vie, c’est la musique et plus particulièrement son kamaka qu’elle embarque partout avec elle. Armonny est aussi une grande fan de manga et ne se déplace d’ailleurs jamais sans un album dans son sac. Elle pratique également le yoga et la méditation tous les matins, qui lui permettent « de passer des journées plus zen », assure-t-elle.

Une invitation à la « bienveillance »

Pour elle, l’aventure Miss Tahiti c’est d’ailleurs un moyen de sensibiliser le public à la santé mentale de leurs proches dans une société où l’on communique « surtout les bons côtés de la vie » sur les réseaux sociaux. Elle invite ainsi les Polynésiens à « s’intéresser, pour de vrai, à l’état d’esprit » de ceux qui les entourent et à faire preuve de « bienveillance ». Un « message universel », dit-elle, propre à l’humain qui est « un être social » et qui fait écho finalement aux nombreuses difficultés qu’elle a pu rencontrer ces dernières années. « On me rabaissait souvent, on ne me laissait pas le temps d’exprimer ce que je voulais dire ou faire, explique l’étudiante. Ça aurait pu m’abattre, mais au contraire, je suis relevée de ces épreuves et je suis très fière de la femme que je suis devenue aujourd’hui. »

