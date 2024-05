Portes ouvertes pour les métiers de la mer

Trois mois après l’inauguration de son tout nouveau campus à Arue, le Centre des métiers de la mer ouvre ses portes aux lycéens et au grand public les 16, 17 et 18 mai prochains. Un rendez-vous organisé en partenariat avec plusieurs organismes notamment le port de pêche, le ferry Tau’ati (ex Aremiti Ferry) ou encore le JRCC qui accueilleront eux aussi les curieux directement sur leurs sites respectifs.

Trois journées pour « mettre en valeur les métiers de la mer ». Le CMMPF, qui a quitté ses anciens locaux de Motu Uta et s’est installé à Arue en février dernier va ouvrir les portes de son campus de 2 000 mètres carrés au grand public. L’établissement fête ses 50 ans, mais serait pourtant « très peu connu ». Il s’agit donc pour la direction de profiter de son nouvel espace, « plus visible », pour faire connaître la structure aux lycéens, mais aussi à la population, le tout « en adéquation » avec la feuille de route que le gouvernement envisage dans les secteurs maritimes et para-maritimes.

Valoriser les métiers de ce secteur prioritaire

La particularité de cet événement, c’est aussi le fait qu’il soit organisé en partenariat étroit avec trois autres organismes : le port de pêche, le JRCC mais aussi le ferry Tau’ati. Objectif : faire découvrir les corps de métiers différents qui composent ce secteur prioritaire pour les valoriser davantage. « Les métiers de la mer, ce ne sont pas que les métiers de la pêche ou être capitaine ou marin. Il y a aussi des métiers tels que la perliculture, l’aquaculture, la construction de bateaux, explique Heifara Trafton, directeur du CMMPF. Il y aussi la préparation de poissons avec des ateliers de mareyage. »

Des stands et des visites

Pour découvrir tout cela et en savoir plus sur les formations et débouchés dans le secteur, le CMMPF va donc réunir dans ses locaux, la Marine nationale, le Sefi, la DGEE, le service des affaires maritimes, le Cluster maritime de Polynésie française, mais aussi le CFPA et des sociétés privées comme Poe Charter ou encore Sail Tahiti. Rendez-vous donc les 16, 17 et 18 mai prochains. À noter enfin que pour assister aux visites du port de pêche, du ferry Tau’ati et du JRCC, il faudra s’inscrire au préalable. Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook du CMMPF.