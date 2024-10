97 postes créés au CHPF, dont 30 pour les « urgences vitales »

Quatre-vingt-seize créations de postes ont été approuvées par le conseil d’administration du CHPF ce vendredi. 67 sont des transformations de CDD en CDI ; les 30 autres sont destinés au Service d’accueil des urgences vitales, mis en place à l’occasion des Jeux olympiques, pour trier mieux et plus vite les patients les plus lourds.

Le conseil d’administration du Centre hospitalier de la Polynésie française a gravé dans le marbre 67 postes « qui étaient en CDD depuis deux ans et qui donnaient lieu à des subventions, et qui généraient un turnover quand même assez énorme de 60%, dit le ministre de la Santé Cédric Mercadal. Ces postes, ils étaient nécessaires, ils étaient dans le protocole d’accord, donc il fallait les stabiliser. » Le processus de recrutement par concours, qui permettra la titularisation de ces personnels, est sur le point d’aboutir, et le CA a acté le budget correspondant.

Les 29 autres postes créés sont ceux du Service d’accueil des urgences vitales (SAUV) mis en place au CHPF dans le cadre des Jeux Olympiques, et qui va être pérennisé comme le demande depuis plusieurs années le chef du service des urgences, le Dr Tony Tekuataoa, qui évaluait la dépense annuelle à 200 millions de Fcfp. Un service dans le service, pour mieux trier et prodiguer les premiers soins aux patients lourds – 1 800 à 3 000 parmi les 45 000 personnes que le service accueille chaque année. « On vient de créer quelque chose qui était prévu depuis la construction de l’hôpital. On était le dernier territoire à ne pas avoir de SAUV », dit le ministre.

« Ça va aussi permettre à la responsable des ressources humaines de ne pas passer son temps à faire des contrats et de faire une vraie politique de RH » , ajoute Cédric Mercadal.

Au total, un impact budgétaire de « plusieurs centaines de millions », assumé au deux-tiers par la Caisse de prévoyance sociale, le dernier tiers provenant directement du Pays. « On va augmenter la dotation globale de fonctionnement cette année », poursuit Cédric Mercadal, qui assure toutefois que le budget 2025 du CHPF restera en-dessous de 30 milliards.