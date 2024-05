Nouvelle-Calédonie : le Congrès demande le retrait du projet de réforme constitutionnelle

Séance particulièrement houleuse, ce lundi matin, au Congrès où les élus devaient examiner une proposition de résolution demandant le retrait du projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral. Un débat qui se produisait quelques heures seulement avant que ce projet ne soit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale,

La veille, l’entourage d’Emmanuel Macron avait laissé entendre que le Président de la République souhaitait désormais la reprise des négociations pour un accord plus global, à la condition que le Parlement adopte le dégel du corps électoral.

Pierre-Chanel Tutugoro (UC-FLNKS et nationalistes) et Jean-Pierre Djaiwe (Uni), qui portent ce texte, justifient la démarche en estimant que « l’État a contribué à raviver des tensions politiques en Nouvelle-Calédonie et des prises de position de plus en plus dures entre les uns et les autres. »

Vifs débats

Signe de ces tensions, la séance s’est d’abord ouverte par de vives passes d’armes entre les blocs indépendantistes et loyalistes, notamment en raison d’un communiqué de la CCAT déclarant le député Nicolas Metzdorf « persona non grata en Kanaky ». L’élément déclencheur d’attaques parfois dures de part et d’autre de l’hémicycle.

Au terme d’un long débat de près de quatre heures, qui s’est ensuite concentré sur le « fond » du dossier, développant « deux visions » du corps électoral opposées, les élus sont passés au vote.

Une mission du dialogue ?

Auparavant, le groupe Calédonie ensemble a proposé un amendement sur un sujet « qui fait consensus auprès de toutes les forces politiques » afin de sortir du combat frontal « dégel ou pas dégel ». Il est ainsi proposé, en parallèle du texte initial, que le Congrès sollicite de la part de l’État « en urgence » la constitution d’une mission du dialogue impartiale (associant également l’Assemblée nationale et le Sénat), « pour fluidifier les échanges […] afin de favoriser l’émergence d’un grand accord ». Un amendement refusé par l’ensemble des autres groupes.

La proposition de résolution demandant le retrait de la réforme constitutionnelle a ensuite été adoptée à 28 voix pour (dont les groupes Uni, UC-FLKS et nationalistes, Eveil Océanien) et 24 voix contre (Le Rassemblement, les Loyalistes, Calédonie ensemble). Les tensions des dernières semaines sur fond de grandes mobilisations publiques des indépendantistes et des loyalistes, les coups de feu tirés sur des gendarmeries, ou encore le blocage prévu mardi (lundi à Tahiti) de l’aérodrome de l’île des Pins et des liaisons maritimes avec cette même île, et plusieurs barrages routiers, font craindre des épisodes plus violents.

Avec Les Nouvelles calédoniennes