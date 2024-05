Michaël Gregorio de retour à Tahiti en septembre

À 40 ans, l’artiste est en pleine possession de ses moyens. Il en fera la démonstration devant le public polynésien les 13 et 14 septembre prochains au Grand théâtre de la Maison de la culture, avec son dernier spectacle L’Odyssée de la voix.

Ce sera la troisième fois que Michaël Gregorio, imitateur hors pair, se produit au fenua. Vous l’aviez découvert en 2014, plébiscité en 2018, vous allez l’adorer en 2024 : il arrive avec ses musiciens et son dernier spectacle, L’Odyssée de la voix, pour deux soirées exceptionnelles les 13 et 14 septembre au Grand théâtre de la Maison de la culture. Un show de plus de deux heures, rôdé depuis 2021 sur toutes les scènes du monde, et qui a séduit tous les publics et tous les critiques.

« Drôle, ultra-rythmé, décalé et féerique », écrit Télérama. Pour Paris Match, « II y a de l’humour, beaucoup, dans ce spectacle hybride, mais aussi de l’émotion. […] Gregorio est au sommet de son art. » « Puissant, époustouflant, aucun style ne lui échappe… Plus de 2 heures de folie », juge Le Figaro.

Car aucun style ne résiste à Michaël Gregorio, découvert il y a plus de 20 ans par Laurent Boyer et son émission Graine de Stars alors qu’il était encore lycéen, puis propulsé par Laurent Ruquier. Sa voix passe sans effort du soprano au ténor, de Frank Sinatra à Johnny Hallyday, de Dave à Franz Ferdinand, de Phil Collins à Shakira, du rap à la musique classique, en passant par le death metal…

Mais à trop tirer sur la corde, cette voix parfois se brise. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à l’imitateur, en 2020, et qui l’avait contraint à une opération et une interruption de ses spectacles de plusieurs mois. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent dans un univers de chansons et de voix cultes que nous revisitons avec enchantement.

Baptisé « Raimana » lors de son dernier passage à Tahiti, Michaël Gregorio revient avec toute son énergie vers ce public tahitien qui l’avait bluffé : il s’était dit « énormément touché » par le fenua et par « un accueil qui n’existe nulle part ailleurs ». Parions qu’il en sera de même en septembre.

Les billets sont d’ores et déjà en vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute