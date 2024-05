Faafaite a levé l’ancre dimanche, portant les couleurs du fenua au 13e Festival des arts et de la culture du Pacifique qui se tient pour la première fois à Hawaii. Le voyage est estimé à 20 jours, mais le principal est d’arriver avant le 5 juin, date de l’ouverture du « Festpac ». Plus d’une centaine de personnes, et la troupe Temaeva qui rejoindra les navigateurs traditionnels à Hawaii, sont venues souhaiter bon vent à la grande pirogue.

Titaua Tepoarii, originaire de Raivavae, navigateur et capitaine de Faafaite pour ce voyage dont il estime la durée à 20 jours, rayonnait aux Jardins de Paofai avant de prendre la mer, même si le vent n’était pas vraiment au rendez-vous ce dimanche. C’est le voyage retour qui sera le plus difficile, explique-t-il.

Pour ce trajet de retour, dit Titaua, « le but sera de naviguer le plus vers l’Est, pour ensuite descendre en visant les Tuamotu, parce qu’elles couvrent une grande surface donc on ne peut pas vraiment les rater. Et ensuite, d’île en île, on retrouvera Tahiti. »

Seize membres d’équipage, près de 1 000 litres d’eau douce, des vivres, des cadeaux et du matériel pédagogique pour le festival car la pirogue accueillera le public à Hawaii : Faafaite jaugeait à environ 7 tonnes au départ. En termes de sécurité, Faafaite embarque aussi de l’électronique : c’est obligatoire pour avoir l’autorisation de naviguer des autorités. Mais ces instruments modernes resteront dans leurs housses, sauf urgence.

Le capitaine ne s’inquiète pas trop pour l’eau et la nourriture – il compte bien pêcher sur le trajet – « mais le plus dur, c’est de gérer l’équipage », admet-il, même si tous sont volontaires et ont déjà fait quelques navigations plus courtes ensemble, notamment des navigations de nuit, pour apprendre à se connaître et à travailler ensemble à bord : « On a tous du sang de navigateur en nous, il suffit de le réveiller ! »

Moeata Galenon est « co-navigatrice » : elle explique que dans la hiérarchie traditionnelle, le navigateur est au-dessus du capitaine, mais aujourd’hui « le boss, c’est le capitaine ». Faafaite est, avec la pirogue des îles Cook, la seule à entreprendre le voyage, dit-elle, le reste de la vingtaine de pirogues attendues arriveront par fret à Oahu. Pour elle, ces rencontres – 27 pays et territoires du Pacifique sont invités au festival – renouvelle la foi des navigateurs dans leur mission et leur culture.

Enfin, Moeata mentionne « la personne la plus importante » de l’équipage : la cuisinière, Tania : « Elle sait nous lire, elle sait quand on a besoin de crêpes ! » dit-elle en riant.