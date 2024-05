O’League : Pirae entre dans la compétition avec une victoire 6 à 0

L’AS Pirae, pourtant privée de quatre joueurs dont son capitaine Alvin Tehau, a largement dominé les Samoans du Vaivase-tai FC, ce dimanche soir à Pater. Une entrée en matière parfaite dans cette Ligue des champions d’Océanie organisée par l’OFC à Tahiti. Prochain match mercredi contre les Ni-Vanuatu de Ifira Black Bird, avant une rencontre décisive contre l’AS Magenta vendredi, toujours à Pater.

Malgré le changement de programme, la Ligue des champions océanienne a bien débuté ce weekend à Paea, mais surtout à Pater, où l’AS Pirae affrontait le Vaivase-tai FC. Une entrée en matière plutôt clémente pour le tout nouveau champion de Ligue 1 : l’équipe samoane, issue du tournoi qualificatif, est réputée comme une des faibles de la compétition régionale. Mai sle coach Vatea Terai avait prévenu : en O’league, « il n’y pas de petites équipes », que des « gros matchs ». Et celui-là pouvait, en cas de défaite priver les représentants de la Polynésie de phases finales à domicile. Un risque d’autant plus important que les orange étaient privés de quatre bons éléments : Heimano Bourbare, Matatia Paama et Nick Tauotaha et le capitaine Alvin Tehau sont restés sur le banc de touche du fait de leurs cartons jaunes en match de barrage.

Ça n’a pas empêché le reste de l’équipe de dérouler les gammes, travaillées toute la saison et répétées encore une fois lors d’un stage à Hitiaa juste avant la compétition. Deux à zéro à la pause, six à zéro au coup de sifflet final. Partition parfaitement maitrisée. Une satisfaction et du « travail qui paie » pour Ariiura Labaste, sacré homme du match, qui ne veut toutefois pas crier victoire trop tôt :

Les joueurs de Pirae, au grand complet cette fois, ont rendez vous à Pater mercredi pour disputer leur deuxième match à 18 heures contre les Ni-Vanuatu d’Ifira Black Bird. Vendredi, ce sera face aux frères ennemis calédoniens, en l’occurrence l’AS Magenta qu’il faudra faire ses preuves pour espérer prendre la tête du groupe A.

Dans le groupe B, qui joue sur le terrain de Paea, Hekari United (Papouasie – Nouvelle-Guinée) l’a emporté 2 à 0 contre les Salomon Warriors et le Rewa FC (Fidji) a de quoi célébrer après son match nul contre les champions océaniens 2022 et 2023 d’Auckland City.