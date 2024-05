Qui sera la 52e Miss Dragon ?

Le comité organisateur a présenté samedi les huit candidates au titre de Miss Dragon 2024. Le grand oral est prévu le 8 juin, et la soirée d’élection se tiendra le 15 juin dans les jardins de la mairie de Papeete. Celle qui succédera à Hereiti Ung représentera Tahiti à Miss China International 2025.

La 52e édition de Miss Dragon est officiellement lancée avec la présentation ce samedi des huit candidates que l’on retrouvera sur scène le 15 juin prochain à la mairie de Papeete. Un casting pas toujours facile, convient le président du comité organisateur Georges Vanffaut, « parce que dans les familles la priorité ce sont les études et la carrière professionnelle ». De fait, les candidates sont toutes déjà étudiantes ou dans le monde du travail. Le 8 juin prochain – le huit est considéré comme porteur de chance et de succès dans la tradition chinoise – les huit candidates passeront leur grand oral. Il s’agira, explique le président du comité organisateur Georges Vanffaut, de mettre en avant leur personnalité et leur connaissance de la culture chinoise, même si aucune d’entre elles ne maîtrise complètement la langue.

On ne connait pas encore le nom de la personnalité qui présidera le jury composé de neuf membres. Le grand oral comptera pour 40% de la note, les 60% restants étant partagés entre les notes du jury et les votes par SMS. Pour l’heure, les jeunes femmes sont en préparation intensive, avec notamment la chorégraphe Yvette Cheong Amouy, ainsi que Myrtille Shui qui prodigue ses conseils beauté, et Noeline chargée de leur « préparation mentale ». Le tout sous l’œil attentif de Charles Fong Loi, président de l’AS Dragon, organisateur de l’événement.

Le thème choisi cette année est « Fleurs d’Asie », et chacune des jeunes femmes en choisira une pour son premier passage sur scène en tenue « cocktail ». Le deuxième passage sera celui, tant redouté, en maillot de bain. Les candidates auront libre choix de leur tenue pour le troisième passage au cours duquel elles feront la démonstration de leur talent particulier, et leur dernière apparition sur scène avant le couronnement sera effectué en robe chinoise.

Une chance de concourir à Miss China International

Comme le requiert le règlement de Miss China International, le concours de la diaspora chinoise, elles ont entre 17 et 26 ans, et ont toutes au moins un parent d’origine chinoise. Un concours qui avait été interrompu par la pandémie de Covid-19, et qui n’a pas eu lieu l’an dernier, privant Miss Dragon 2023, Hereiti Ung, d’une chance de concourir. L’édition 2025 aura bien lieu, à Hong Kong selon toute probabilité. Mais Hereiti dit avoir tout de même vécu pleinement son année de règne, et s’apprête à poursuivre sereinement sa carrière de commerciale dans une agence de voyages.

Pour suivre la préparation des candidates, et réserver vos places pour le jour J, rendez-vous sur la page Facebook de l’événement.