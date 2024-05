Les Doctoriales reviennent lundi et mardi à l’UPF

L’École doctorale du Pacifique organise les 13 et 14 mai les Doctoriales de la Polynésie française 2024, qui permet aux doctorants de l’UPF de présenter leurs travaux de recherche au grand public.

Trente-et-un doctorants de première et deuxième année présenteront leurs projets de thèse lundi et mardi, dans l’auditorium du centre de recherche : la participation aux Doctoriales est d’ailleurs un passage obligé du parcours de ces étudiants de 3e cycle.

Ils sont rattachés à l’une des huit unités de recherche de l’Université de la Polynésie française et leurs travaux reflètent les sujets de préoccupation des Polynésiens, dans des domaines variés : sciences sociales, biologie et écologie des environnements insulaires tropicaux, sciences de l’éducation, linguistique, archéologie, histoire, droit …

Ainsi, on pourra suivre le cheminement intellectuel et l’avancement des travaux de ces étudiants. Ils veulent évaluer les impacts des JO à Tahiti, faire l’état des lieux de la langue marquisienne, suivre la contribution au développement durable des aires marines éducatives, faire le bilan du statut des « pays et territoires d’Outre-mer » au sein de l’Union européenne, localiser les requins marteaux des Tuamotu, trouver des méthodes automatiques pour déterminer la qualité des perles noires, valider ou pas les ra’au tahiti les plus utilisés, évaluer le potentiel réel du Swac à grande échelle, comprendre l’évolution de la danse traditionnelle, plonger dans l’œuvre de Henri Hiro…

Quatre ateliers thématiques sont également prévus dans le cadre de ces Doctoriales, de 16h30 à 18h30 lundi : statut des Marquises, changement climatique en Polynésie, biodiversité terrestre, et accès au droit et à la santé.

Quatre prix seront décernés : meilleure présentation orale dans les domaines scientifiques, meilleure présentation orale dans les sciences humaines, meilleure perspective de valorisation économique ou culturelle, et meilleur poster.

Le programme complet :

Livret_doctoriales 2024