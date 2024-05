Un mystérieux décès à Motu Uta

Le corps d’un homme de 29 ans, gardien de la SNC Aremiti, a été retrouvé dans le port à Motu Uta, entre le quai et le Cobia 3. Une enquête est en cours pour déterminer la cause du décès.

Un homme a été retrouvé mort ce matin entre le quai et le navire Cobia, à Motu Uta. Selon Ariitea Bernadino, directeur général adjoint de la SNC Aremiti, interrogé par nos confrères de Polynésie La 1ère, il s’agit du gardien de la société.

Ce sont les marins du Hawaiki Nui qui ont alerté le capitaine du Cobia. Police municipale, gendarmerie maritime et pompiers se sont rendus sur place pour extraire le corps de l’eau. Une enquête a été ouverte, et une autopsie sera pratiquée pour tenter de découvrir les causes du décès.