Vendée Va’a : Victoire de Tumara’a Va’a aux Sables d’Olonne

Les rameurs de Tumara’a Va’a ont fait un carton plein aux Sables d’Olonne, en remportant trois courses en trois jours. Tuaiva Nui Terevau, dont c’était la première participation, ramène une belle deuxième place à Moorea. Ihilani Vahine, de Pirae, s’adjuge la première place chez les femmes.

Quarante-six kilomètres jeudi, 26 kilomètres vendredi, et 56 kilomètres samedi : les rameurs de Raiatea n’ont pas fait le détail à la Vendée Va’a, la plus célèbre des courses de va’a en Europe : ils ont gagné chacune des trois courses. Ils affichent ainsi un temps cumulé de 10h25:57. Tumaraa Va’a était troisième du classement l’an dernier, derrière Shell Va’a qui n’était pas engagé cette année, et Air Tahiti Nui qui termine à la huitième place de cette édition 2024.

La deuxième place a été prise par Tuaiva Nui Terevau, venus de Moorea et dont c’était la première participation, et dont le temps cumulé est de 10h36:44. Toulon Va’a est troisième. L’intégralité du classement des 12 équipes hommes est ici.

Coté femmes, six équipes participaient à cette édition qui proposait 56km de course au total. C’est Ihilani Va’a Hine qui remporte l’épreuve, avec seulement deux petites minutes d’avance sur Médoc Va’a 33. Une belle remontée, « malgré le froid et le jet-lag », disaient les rameuses sur leur page Facebook, après une 2e place lors de la première journée, et une 3e place lors de la deuxième journée. Toulon Vahine, qui compte plusieurs rameuses polynésiennes, prend la troisième place. Le classement est à retrouver ici.

Enfin, dans la catégorie Jeunes, c’est Va’api, l’équipe du lycée professionnel Éric Tabarly des Sables d’Olonne, qui prend la première place.

La vidéo des arrivées :

Les spectateurs étaient nombreux aux Sables d’Olonne pour ce weekend de l’Ascension, le premier qui affichait des températures clémentes après une vague de froid de plus d’un mois.