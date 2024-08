Vagues-submersion : les îles du Vent et la presqu’île de Tahiti en alerte Orange

Les habitants de la presqu’île de Tahiti, entre Tautira et la pointe Te Pari, sont particulièrement exposés au risque de submersion ce week-end. En raison d’une houle pouvant atteindre jusqu’à 4,5 mètres, Météo France a placé les îles du Vent en alerte orange. La population est appelée à suivre strictement les consignes de sécurité et à éviter les activités en bord de mer.

Les habitants de la presqu’île de Tahiti, ceux situés entre Tautira et la pointe Te Pari, sont appelés à la plus grande vigilance ce week-end. En raison d’une houle dangereuse, Météo France a placé les îles du Vent en alerte orange pour vagues-submersion à compter de ce samedi 31 août. Des conditions météorologiques dangereuses sont prévues avec « le renforcement de l’anticyclone le vent se lève et génére une mer forte ce samedi en journée, devant localement très forte en soirée » explique le haut-commissariat dans un communique. Des vagues atteignant 3,5 à 4 mètres en journée et jusqu’à 4,5 mètres en soirée sont attendues. Des conditions qui devraient persister jusqu’à dimanche. Le phénomène devrait ensuite s’atténuer progressivement à partir du dimanche soir. Restez informés en consultant les bulletins de Météo-France.