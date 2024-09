Deux cents salariés du bâtiment réunis pour le tournoi Batifoot

Vingt équipes de dix salariés, soit deux cents personnes au total, ont participé ce samedi au tournoi de football inter-entreprises organisé par Hilti et Yung Tung au bénéfice de leurs clients du secteur du bâtiment. Ce tournoi amical, baptisé Batifoot, initié il y a quelques années, a fait son grand retour cette année. Au terme de la journée, c’est l’entreprise Heiitirautea qui s’est imposée, devant Cegelec et Alu Design.

Deux cents salariés du bâtiment se sont mobilisés ce samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Invitées à s’affronter à l’occasion d’un tournoi inter-entreprises, une vingtaine d’équipes venant de sociétés du fenua ont répondu présent. L’objectif de cette rencontre sportive était multiple. D’une part, il s’agissait pour Hilti et Yung Tung, les deux sociétés à l’initiative de l’événement, de récompenser leurs partenaires pour leur fidélité et leur collaboration. « Pour les entreprises, il s’agissait de se retrouver en dehors du cadre professionnel et de travailler la cohésion d’équipe », explique Jérôme Gauthier, directeur commercial de Hilti Tahiti. Mais c’était aussi l’occasion de retrouver les autres entreprises du bâtiment qu’ils côtoient au quotidien sur les chantiers et autres. Cela permet d’instaurer une ambiance conviviale et de passer un bon moment ensemble. »

Tout au long de la journée, les équipes se sont affrontées lors de matchs intenses de 10 minutes. Le tournoi s’est terminé avec une finale disputée en deux manches, également de 10 minutes chacune. Au terme des rencontres, la société Heiitirautea a remporté le tournoi. Cegelec a pris la deuxième place, tandis qu’Alu Design a complété le podium. Les organisateurs réfléchissent déjà à la date de la cinquième édition, prévue pour 2025.