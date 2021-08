2 265 personnes vaccinées ce week-end à la présidence

Les chiffres toujours en augmentation de la propagation du variant Delta ont fini par décider certains à se faire vacciner. L’hôpital a compté six nouveaux décès sur la seule journée de samedi. Le vaccinodrome de la présidence ouvert toute la journée samedi et dimanche matin n’a pas désempli, 2 265 personnes s’y sont fait vacciner.

Avec les chiffres du Covid-19 toujours en augmentation, le gouvernement a décidé de rouvrir le vaccinodrome de la présidence ce week-end. Un succès car 2 265 s’y sont fait vacciner et on en compte 3 339 au total avec tous les autres sites. A la présidence, le public avait le choix de la file de droite pour le Janssen et celle de gauche pour le Pfizer. Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus pouvaient se présenter, les mineurs accompagnés de leurs parents. Jacques Raynal, ministre de la Santé, était présent sous le chapiteau, satisfait de voir l’affluence du vaccinodrome. Il a rappelé que c’était le seul message possible à répéter : « se faire vacciner ».

Le chiffre de six morts en 24 heures du Covid-19, avancé par nos confrères de Polynésie La 1ère, a été confirmé par nos informations même si le ministre a refusé de l’attester. Il ne souhaite pas « effrayer la population avec les chiffres du nombre de morts par jour » mais il a précisé que des personnes de plus en plus jeunes entraient dans la filière Covid au centre hospitalier de la Polynésie française. Des trentenaires ou des quadragénaires qui ne devraient pas être à l’hôpital, selon lui.

Concernant de possibles nouvelles restrictions sanitaires, le ministre confirme que le gouvernement souhaite remettre en place le couvre-feu. Jacques Raynal convient que ce sont des « mesures extrêmes » mais qu’elles sont efficaces pour limiter la propagation du virus.

Enfin, contrairement à la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, qui a botté en touche au journal de TNTV : « Permettez-moi de ne pas répondre à votre question », a-t-elle dit à la journaliste qui l’interrogeait sur le mariage de Tearii Alpha, Jacques Raynal a réagi, précisant qu’il n’y était pas mais supposant qu’un tel événement « rassemble évidemment dans une atmosphère de liesse ».