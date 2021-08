Voyager entre Tahiti et Hawaii : « Très compliqué ! »

Le premier vol depuis mars 2020 s’est déroulé samedi soir. Hawaiian Airlines s’est posé à 21h30 à Tahiti – Faa’a et est reparti à 23h30. Les voyageurs étaient satisfaits de pouvoir enfin rejoindre l’archipel américain, qui connait aussi une recrudescence des cas de Covid, même si les formalités à remplir étaient particulièrement « compliquées ».



Hawaiian Airlines avait suspendu ses liaisons avec Tahiti en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Un nouveau programme de tests de pré-voyage établi par le gouverneur de Hawaii David Ige et le président de la Polynésie française Édouard Fritch, en raison alors du faible nombre de cas de Covid-19 dans les deux destinations, avait permis d’annoncer une reprise des vols pour le 7 août. « Nous sommes impatients de reconnecter nos îles, mais surtout, de reconnecter les membres de la famille qui ne se sont pas vus depuis plus d’un an », avait déclaré Peter Ingram, CEO de Hawaiian Airlines. « Nous apprécions l’énorme travail accompli par les gouvernements de la Polynésie française et de Hawaii pour ouvrir les voyages entre nos régions. » Des propos repris par nos confrères d’Air Journal.

Même si aujourd’hui, la situation épidémique n’est plus la même car la propagation du variant Delta est exponentielle, la compagnie a maintenu son programme. Et samedi soir, à l’aéroport de Tahiti – Faa’a, il fallait être particulièrement patient à l’enregistrement des bagages. « Il faut remettre les systèmes en route, ils ont dormi trop longtemps ! » sourit une employée de Hawaiian Airlines, répondant à des voyageurs. Du personnel avait même été envoyé en renfort pour ce vol de reprise. Les passagers avaient de nombreuses formalités à remplir : vaccination, test du Covid-19 à faire à l’Institut Louis-Malardé, questionnaire de santé, site Safe Travels à renseigner… Les exigences de voyage sont particulièrement strictes entre les deux archipels. De l’avis général, des formalités « très compliquées ! ».

Voir les amis, des proches malades, de la famille… Tous étaient impatients de pouvoir partir. Avec l’augmentation des cas, l’institut Louis-Malardé a dû s’organiser pour séparer ceux venant se faire tester pour un voyage de ceux malades soupçonnant le Covid-19. « C’était bien organisé », assurait un couple de voyageurs partant voir une tante malade à Hawaii. Tous deux étaient tout de même un peu inquiet par la situation sanitaire qui empire avec le variant Delta – plus de 5 000 nouveaux cas positifs ont été dépistés dans l’état de Hawaii ces deux dernières semaines, et plus de 500 personnes y sont décédées depuis le début de la pandémie. « Nous respecterons les gestes barrières, même si on est vacciné, c’est le seul moyen. S’il y a du monde dans les magasins, on n’y va pas. » Une situation sanitaire qui a poussé certains touristes à renoncer à leur voyage. Surtout que les touristes ne savent pas à quoi s’attendre si les chiffres ne s’améliorent pas, mais la compagnie assure aux Polynésiens qu’ils pourront rentrer chez eux en cas de nouvelle fermeture des frontières.