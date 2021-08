JO de Tokyo : les handballeuses françaises à leur tour championnes olympiques !

Le handball français sur le toit du monde aux Jeux olympiques de Tokyo ! L’équipe de France féminine a surclassé la Russie dimanche en finale (30-25) et décroche la première médaille d’or de son histoire aux JO. Les Bleues rejoignent ainsi leurs homologues masculins qui se sont imposés la veille en finale face au Danemark. Les explications de notre partenaire Europe 1.



Doublé historique pour le handball français aux Jeux olympiques de Tokyo ! Après les hommes, vainqueurs du Danemark samedi en finale, l’équipe de France féminine a balayé dimanche le Comité olympique russe en finale (30-25) et devient championne olympique pour la première fois de son histoire. Les Bleues du hand offrent ainsi la 10e breloque en or à la délégation française.

La médaille qui manquait « dans le cœur de tout le monde »

Les Bleues ont pris leur revanche sur les Russes, qui les avaient battues en finale de Rio il y a cinq ans. Dans un moment en suspension comme le toit du Yoyogi stadium, les Bleues ont hurlé leur joie d’être les premières. Premières handballeuses sacrées championnes olympiques et même les premières sportives françaises titrées aux Jeux dans un sport collectif.

« L’or olympique, c’est la médaille qui manque dans le cœur de tout le monde », reconnaissait Olivier Krumbholz. Dimanche, les cœurs des championnes du monde (2017) et d’Europe (2018) débordaient de la plénitude du titre ultime au bout d’un match maîtrisé. La bande d’Allison Pineau (7 buts) n’a été menée qu’à peine plus de trois minutes.

La brève remontée russe (16-16, 39e) a été effacée par un cinglant 6-0 infligé dans la foulée (22-16, 45e). Une pluie de balles a jailli dans la cage slave, à se croire devant un pachinko, ce jeu japonais au croisement du flipper et de la machine à sous. Ensuite ? elles ont fermé la boutique en accord avec leur cri de guerre créole « fèmé boutik, fèmé ». Cléopâtre Darleux, entrée à la pause, a même installé un double rideau avec 9 arrêts (43%). Pas question de la priver du titre cette fois. « L’objectif, c’est vraiment de gagner la médaille d’or », lâchait-elle stoïque vendredi après la qualification en finale. Mission accomplie.

Comme l’URSS et la Yougoslavie

Sous les (petits) yeux en tribune des champions olympiques de la veille, les Bleues ont offert au handball français un doublé rarissime dans les tournois féminin et masculin. Seules l’URSS (1976) et la Yougoslavie (1984) l’avaient réalisé. Réussite d’une « famille » pour reprendre les mots tendres de Béatrice Edwige. Ce noyau dans lequel « on s’engueule, on se prend la tête parfois ». Y compris dans ce tournoi. « Certaines ont parlé de la défense », avait pointé du doigt la pivot de 32 ans après le match nul au premier tour contre la Suède (28-28).

Les absences de Siraba Dembélé, Orlane Kanor et Aïssatou Kouyaté inquiétaient. Les observateurs, l’entraîneur aussi qui a souvent répété le poids de l’absence de sa capitaine « Sira ». « La dernière fois qu’elle n’était pas là, on s’est cassé la figure. » C’était ici même dans l’archipel, à Kumamoto et son Mondial 2019 quitté dès le premier tour. Cette fois, sans sa mère de famille, la sororie s’en est sortie. « Quand je regarde les filles qui étaient là en 2016, je me dis ‘qu’est-ce qu’on a grandi et progressé dans nos savoir-faire individuels’. »

Quel aboutissement aussi pour Olivier Krumbholz. Lui à qui les Jeux ne réussissaient pas. En tout cas lors de son premier passage, avec une seule demi-finale en quatre campagnes, de 2000 à 2012. Depuis son retour, l’histoire est différente. Rappelé en catastrophe avant Rio, il a guidé les handballeuses françaises vers deux finales.