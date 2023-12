25 ans après, il recherche celle qui avait trouvé son ballon lâché en métropole

Grégory recherche Réjane, qui avait trouvé il y a 25 ans dans son jardin de Papeete un ballon qu’il avait lâché dans le Sud de la France. À l’époque, il n’avait pas osé répondre au petit mot qu’elle lui avait adressé en retour, mais le Grégory adulte veut y remédier. Car il n’a jamais oublié cette histoire, et pour cause : c’est dans la vente de ballons qu’il a trouvé sa voie professionnelle.

Il y a 25 ans, un jour de décembre, un garçon de 12 ans vivant à côté d’Avignon lâche un ballon décoré d’un « Père Noël style smiley » et accompagné d’une petite carte. « Un mois et demi plus tard, j’ai reçu une lettre de Tahiti, d’une certaine Réjane qui l’avait trouvé dans son jardin. »

Émerveillé par le trajet parcouru par son ballon et par la réponse de la jeune femme, mais timide, Grégory n’avait pas osé entamer un dialogue épistolaire, et l’enveloppe sur laquelle Réjane avait inscrit son nom et son adresse s’est perdue. Un regret auquel il veut mettre fin : ce matin Grégory nous a contactés pour tenter de retrouver celle qui avait reçu ce message

« Je n’avais pas su quoi répondre à l’époque, mais je me dis que ça serait sympa de la retrouver aujourd’hui, témoigne Grégory, depuis Sorgues dans le Vaucluse. J’ai appelé la mairie de Papeete, ils ont été effarés par ma demande, ce sont eux qui m’ont conseillé de m’adresser à une station de radio. » Alors si vous êtes cette Réjane, qui doit aujourd’hui approcher de la cinquantaine, n’hésitez pas à nous joindre au 40 436 110 pour récupérer les coordonnées de Grégory.

Réjane ne le sait pas, mais elle est peut-être à l’origine d’une vocation professionnelle. Car aujourd’hui, âgé de 38 ans, Grégory gère un site Internet de vente… de ballons !