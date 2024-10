300 000 francs reversés à SOS Village d’Enfants

Le village d’enfants de Papara a reçu un beau don : à l’issue du Horo Horo Challenge, un défi sportif organisé par Pacific Beachcomber, l’équipe gagnante a reversé 300 000 francs à cette structure qui accueille 50 enfants.

Pendant vingt jours, différentes sociétés et hôtels du groupe Pacific Beachcomber ont participé à un challenge sportif « visant à renforcer la cohésion d’équipe tout en encourageant un mode de vie actif ». Près de 460 participants, réunis en équipe, devaient effectuer le plus de pas possible par jour, aussi bien en marchant qu’en courant ou en pédalant, au profit d’une association locale de leur choix. C’est finalement une équipe de l’hôtel Brando qui l’a emporté. Elle a choisi de remettre son prix à l’association SOS Village d’Enfants, qui perçoit donc un chèque de 300 000 francs. Un joli coup de pouce pour l’association qui accueille 50 enfants du côté de Papara.