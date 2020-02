Une bringue sans alcool, oui c’est possible !

S’amuser et danser sans s’alcooliser, c’est le défi lancé par une troupe de musiciens passionnés, à l’occasion d’une grande bringue organisée ce samedi dans le centre de Papeete. L’événement baptisé Arearea tatou i Papeete ouvrira ses portes à partir de 14 heures au parc Paofai. Dress code : tenue locale et couronnes de fleurs.

Pas d’alcool pour plus de convivialité

Durant la journée, les convives auront la possibilité d’entonner plusieurs chants mais aussi de pratiquer des instruments de musique océaniens. Tous les passionnés de chants polynésiens sont invités, aussi bien les amateurs que les connaisseurs, car les plus pro vont montrer les accords de base aux néophytes. Membre de la troupe de chanteurs, Mathilde Toofa précise : «il y aura de nombreux chants et les musiciens seront là pour mettre une bonne ambiance et surtout l’alcool sera interdit ! ». « On veut montrer à la jeunesse de Tahiti qu’il est possible de faire la fête sans alcool », rajoute la musicienne. Un autre membre du groupe soulève surtout, lui, des raisons liées à l’insécurité : « En cas de débordements à cause de l’alcool, c’est très difficile de pouvoir tout encadrer ». Loin de vouloir être moralisateur, l’objectif de cette journée « Une bringue sans alcool » est surtout de prouver qu’une autre façon de faire la fête est possible.

Un concept à contre-courant

Faire la bringue sans alcool, une tendance à contre-courant qui bouleverse les codes traditionnels de la fête. La troupe à l’origine de l’initiative est consciente du challenge : « aujourd’hui, une personne qui ne boit pas d’alcool lors d’une soirée sera probablement considérée comme un intrus ». À l’heure où les risques inhérents liés à une consommation excessive d’alcool sont bien réels et connus, et où le binge drinking fait de nombreux ravage chez les jeunes, se dresse doucement une tendance zéro alcool. Le concept voudrait créer une rupture totale avec le phénomène de l’alcoolisation excessive dans les clubs traditionnels dans Papeete. Le groupe explique que l’objectif à long terme serait d’étendre ce type de manifestations sur l’ensemble du territoire afin de diffuser le message au plus grand nombre.

Le groupe de musiciens espère enfin que cette bringue offrira aux participants une façon amusante de relâcher la pression, sans souffrir des lendemains difficiles.