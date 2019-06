4 jours pour lancer sa petite entreprise

L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) organise du 3 au 7 juin dix événements à Tahiti et dans les îles pour informer et rendre accessible la création d’entreprise.

« Tout le monde peut devenir entrepreneur ! » C’est le slogan de l’Adie, qui se mobilise encore une fois cette année pour aller à la rencontre des personnes qui ont un projet et l’envie de créer leur activité, mais des moyens financiers ou un accès au crédit bancaire limités. Cette semaine de rencontres a aussi pour objectif de casser quelques préjugés qui ont la peau dure sur la création d’entreprise. Pas besoin de réseaux ou encore de diplômes affirme la directrice de l’ADIE, Wendy Mou Kui.

Depuis 30 ans, l’Adie propose des micro-crédits à taux bonifiés pour démarrer son projet. Depuis 2009, près de 2,3 milliards de Fcfp ont été injectés dans l’économie polynésienne. Et l’année dernière ce sont 1 300 entreprises qui ont bénéficié des bons conseils et de l’accompagnement de l’association. Des conseils qui seront diffusés à Tahiti et dans les îles durant toute cette semaine.

À Tahiti :

Maison de quartier Pu Tiare Anani à Punaauia, mardi 4 juin de 8h à 10h

Mairie de Tautira, mardi 4 juin de 8h à 11h

Mairie de Teahupoo, mercredi 5 juin de 8h à 11h

Mairie de Papeari, jeudi 6 juin de 8h à 11h

Aux Îles Sous-le-Vent :

Tahaa, mairie annexe Haamene, mercredi 5 juin

Mairie de Huahine, vendredi 7 juin

Aux Australes :

Mairie de Rimatara du mardi 4 juin au jeudi 6 juin

Mairie de Rurutu du mardi 4 juin au jeudi 6 juin

Aux Tuamotu :

Mairie de Rikitea du mardi 4 au vendredi 7 juin

Mairie Mataiva du jeudi 6 au vendredi 7 juin

Plus de détails sur la page Facebook Adie Polynésie