40 000 Polynésiens entièrement vaccinés

Le fenua a dépassé, ce vendredi, la barre des 40 000 personnes entièrement vaccinées. S’y ajoutent plus de 15 000 Polynésiens en attente d’une seconde dose. La couverture vaccinale sur l’ensemble de la population avoisine désormais les 20%.

55606 : c’est le nombre de Polynésiens qui ont reçu au moins une dose de vaccin depuis le mois de janvier. Vendredi matin, 39950 d’entre eux avaient terminé leur schéma vaccinal, soit parce qu’ils avaient déjà reçu une seconde dose de vaccin Pfizer, soit parce qu’ils bénéficiaient d’une vaccination à dose unique, à cause d’une contamination passée ou grâce au vaccin Janssen. S’ajoutent, pour la journée de vendredi, les 1000 à 2000 doses administrées chaque jour par les centres de vaccination du pays. La Polynésie a donc dépassé la barre des 40 000 vaccinés.

C’est encore moitié moins que l’objectif qui avait été fixé en mars par le président du gouvernement Édouard Fritch. Sans réellement baisser, la cadence a eu tendance à plafonner ces dernières semaines, et les « 80 000 personnes protégées » devraient être atteintes courant juillet contre un objectif fixé à septembre il y a deux mois. Mais depuis d’autres objectifs ont été mis sur la table, lors du passage du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Si les 70% de vaccination ne sont plus une condition de la réouverture des vols vers la métropole, ils restent un cap pour la campagne du Pays. Et en admettant que ce chiffre, qui n’a jamais été réellement précisé ni inscrit sur papier concerne uniquement les plus de 16 ans, le cap est lointain. Ce vendredi, seuls 18% des plus de 16 ans (ou 19,4% des plus de 18 ans) sont pleinement vaccinés. La couverture vaccinale Covid monte à 26% des plus de 16 ans (27,1% des majeurs) en incluant les personnes en attente d’une seconde dose.

Du retard par rapport à la métropole

Contrairement à ce qui a pu être affirmé par certains responsables, la Polynésie n’est pas en avance sur la métropole sur cette campagne vaccinale. En incluant toutes les classes d’âge, y compris les enfants, 20% des Polynésiens ont déjà reçu au moins une injection, contre 33% des Français (22 millions de personnes, dont une plus grosse proportion est en attente de seconde dose). Ce taux qui avoisine les 50% dans certains pays comme les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni, est toutefois plus bas dans le reste de l’outre-mer français. Environ 16% de la population de la Nouvelle-Calédonie ou de la Réunion a reçu au moins une dose, et cette couverture tombe à 7% à Mayotte ou en Guadeloupe.

À noter que sur le plan épidémique, seuls 26 cas actifs de Covid sont répertoriés au fenua, pour beaucoup liés au cluster de Moorea de la semaine passée. Deux personnes sont à l’hôpital, dont une en réanimation, pour des symptômes graves de la maladie, et la Polynésie n’a plus connu de mort du Covid depuis plus de deux mois et demi.