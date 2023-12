40 ans de mandature d’Oscar Temaru : la fête bat son plein à Faa’a

Les festivités organisées dans le cadre des 40 ans de mandature du Tavana de Faa’a ont été officiellement lancées ce jeudi à la mairie. Au menu : gâteau d’anniversaire géant, discours léogieux, chants d’enfant, un défilé et rétrospectives communales. D’autres rendez-vous sont prévus demain, et ce, week-end, entre le fare artisanal de la mairie et le motu Ovini.

« Joyeux anniversaire Tavana ». À l’occasion des 40 ans de mandature d’Oscar Temaru à la tête de Faa’a, la commune a mis les petits plats dans les grands et mobiliser ses deniers pour des festivités de plusieurs jours. Elles ont été officiellement lancées ce matin à la mairie en présence du président Brotherson, d’une partie de son gouvernement, d’enfants et de personnalités de la commune, et de compagnon de route du metua de 79 ans. Au programme de cette première journée d’anniversaire : des chants interprétés par les élèves de la commune, des discours d’hommage, mais aussi un défilé pour mettre en avant les agents de la municipalité qui emploie aujourd’hui près de 400 personnes.

Célébrer l’homme politique

Parmi les invités, beaucoup « d’anciens », du Tavini ou d’ailleurs, et quelques jeunes élus, comme Tematai Le Gayic. Venu « célébrer l’homme politique » qui a œuvré au sein d’une « commune de défis, d’une commune difficile » pendant quatre décennies milite pourtant – comme le reste du Tavini – pour un renouvellement de la classe politique et la limitation de certains mandats. Comment, dès lors, applaudir un élu qui entame son huitième quinquennat à Faa’a ? C’est que la pertinence de cette limitation dépendrait « des contextes, des périodes politiques », argue le jeune député, et que « quand il y a des périodes de perturbations, il vaut mieux avoir des responsables politiques qui restent longtemps ». Selon le jeune député, « on peut se faire plaisir et changer d’homme politique tous les 5 ans » à partir du moment où on a un « système économique et social stable ».

Au cours de la matinée le tavana a été invité à souffler ses 40 bougies, répartis sur une vingtaine de gâteaux illustrant l’histoire de la commune. Les festivités se poursuivent jusqu’à dimanche entre le fare artisanat de l’hôtel de ville et le motu Ovini (voir programme ci-dessous), avec plusieurs animations prévues pour les adultes ou les enfants. Des enfants tout sourire ce matin mais parfois un peu perdu dans les comptes et les fonctions. Oscar Temaru ? « On fête ses quarante ans » croit savoir une élève de primaire. En tout cas, « c’est notre président », assure une autre.