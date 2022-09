5e Tahiti Women’s Forum : la performance au féminin dans un monde post-Covid

Le jeudi 29 septembre, Le Tahiti Women’s Forum tient sa 5e édition annuelle, autour du thème de la performance. Comment les femmes dirigeantes d’entreprises font-elles changer le concept, l’adaptent à leurs valeurs en utilisant les qualités qui leur sont propres ? Une question que la crise Covid a mis à l’ordre du jour. Il est encore temps de s’inscrire pour y participer.

« Nous allons continuer à évoluer dans un environnement qui reste quand même incertain, très changeant, avec parfois assez peu de visibilité, explique Aline Bessières, fondatrice du Tahiti Women’s Forum, avec des valeurs qui ont bougé, et il y a donc nécessité de s’interroger sur ce qu’est la performance. »

Que ce soit en entreprise ou dans l’administration, dit Aline Bessières, les femmes sont san doute mieux préparées à répondre à la demande pour plus de sens, d’impact positif et d’intérêt général.

Conférences et ateliers vont se succéder le 29 septembre, à l’hôtel Intercontinental de Faa’a. Définition de la performance, qui désormais ne s’apprécie plus par la simple comptabilité, comment la gouvernance et le management au féminin influencent la performance de l’entreprise, l’importance de l’agilité, la performance sur le long terme pour un modèle durable, la créativité et le doute en tant que moteurs sont parmi les sujets proposés à la réflexion des femmes d’entreprise. « Une démarche à contrepied », dit Aline Bessières, pour faire du doute un outil et non pas un obstacle.

Il reste encore quelques places pour l’événement – gratuit – du 29 septembre, et Aline Bessières invite les femmes qui ne l’ont pas encore fait à s’inscrire rapidement (le lien est également à retrouver sur la page Facebook ou la page LinkedIn du Forum). Une liste d’attente sera constituée pour essayer d’accommoder toutes les demandes.

Dossier de Presse TWF 2022