80 ans de Henri Hiro : Moana’ura Tehei’ura met en scène « I tai »

Te Fare Tauhiti Nui va présenter à nouveau la première pièce de théâtre adaptée par Henri Hiro en 1976. En Pleine mer, I tai, adaptation en reo tahiti d’une pièce d’un auteur polonais, raconte l’histoire de trois naufragés – représentant chacun une classe sociale – qui à court de vivres, doivent décider de qui fera office de repas. La Maison de la culture lance un grand casting le 2 mars pour trouver les comédiens qui joueront aux côtés de Tuari Tracqui sur la scène du Grand théâtre en septembre prochain.

Faire revivre Henri Hiro au travers de ses œuvres. C’est l’objectif que s’est fixé le monde de la culture, 34 ans après sa disparition. Dans le cadre des célébrations de ses 80 ans, prévues tout au long de l’année, Do Carlson a souhaité rendre hommage au talent de son défunt époux au travers de « quelque chose de vivant ». Elle a ainsi choisi de remettre au goût du jour une des pièces de théâtre que l’homme de culture avait adaptée dans les années 70. Cette œuvre, intitulée En Pleine mer, écrite par le polonais Sławomir Mrożek, avait été traduite en reo tahiti avant d’être jouée en 1976. Henri Hiro avait toutefois pris la peine d’adapter les éléments de l’histoire à la culture, en remplaçant par exemple la boîte de cassoulet par une boîte de pua’atoro. De là est née I tai, « une pièce absurde« , mettant en scène trois naufragés à la dérive, qui à court de vivres, doivent déterminer lequel d’entre eux sera mangé. Les spécialistes parlent d’une œuvre d’un autre temps, mais qui s’ancre encore dans la société actuelle en pointant du doigt « les injustices » et « le rapport de force » entre les classes sociales représentées par les trois personnages. » Ce qui est incroyable, c’est que les propos de cette pièce sont encore valables aujourd’hui en 2024″, confie Moana’ura Tehei’ura, chargé de mettre en scène la pièce.

La première représentation de ce spectacle est prévue le 24 septembre prochain au Grand théâtre de la Maison de la culture. Mais avant, le metteur en scène doit trouver deux comédiens pour jouer – aux côtés de Tuarii Traqui qui interprétera le rôle de la classe ouvrière – le rôle du personnage représentant la classe supérieure et celui de la classe moyenne. Pour les trouver, Te fare tauhiti nui organise donc un grand casting. Une démarche qui permet selon Moana’ura Tehei’ura de rester fidèle au message de l’auteur. « Henri Hiro, à travers ses écrits, on comprend qu’il choisit des personnes qui n’ont jamais été dans le théâtre, précise le metteur en scène. Il le dit lui-même, le Polynésien est acteur. Et c’est en partant de ce constat-là que je me suis dit qu’il serait intéressant de donner la chance à un plus large public pour voir qui pourrait s’intéresser à ce genre de rôle. » Le casting pour ces deux rôles est prévu le 2 mars, il est ouvert aux hommes, novices ou pas, parlant couramment tahitien.