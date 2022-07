9 271 candidats à trois concours de la fonction publique territoriale… pour 290 postes

Le ministère de l’Éducation, et de la Modernisation de l’administration, en charge du numérique, et la DGRH (Direction générale des ressources humaines) organisent, les 21, 22 et 27 juillet 2022, trois concours de catégorie C de la fonction publique de la Polynésie française. 9 271 candidats sont inscrits à ces épreuves, pour 290 postes à pourvoir.

Ces concours de catégorie C sont accessibles aux candidats titulaires du brevet, du CAP ou du BEP, et aux personnels de l’administration de catégorie D.

Les trois concours programmés sont les suivants :

Recrutement de 166 adjoints administratifs : 4 939 inscrits

Recrutement de 49 secrétaires médicaux : 2 043 inscrits

Recrutement de 75 agents techniques : 2 289 inscrits

Les trois concours seront organisés à Tahiti dans plusieurs centres d’examen, mais aussi dans des centres d’examen déconcentrés :

Aux îles Sous-le-Vent, à Uturoa, à Raiatea ;

Aux îles Marquises, à Nuku Hiva et Hiva Oa ;

Aux îles Australes, à Tubuai et Rapa pour la première fois.

Pour chacun des concours, les candidats devront passer deux types d’épreuves : un questionnaire à choix multiple, portant sur la culture générale, le français (grammaire, orthographe, conjugaison) et les institutions de la Polynésie française et uniquement pour les candidats au concours d’agent techniques, les mathématiques, et une épreuve plus en rapport avec le cadre d’emploi : mise en forme d’un courrier pour les futurs adjoints administratifs, et un exercice de comptabilité pour les candidats externes ; mise en forme d’un document et acronymes médicaux pour les futurs secrétaires médicaux ; un autre QCM, plus spécialisé, ou un cas pratique à résoudre pour les futurs agents techniques.

À cela s’ajoute, en septembre prochain, un entretien avec le jury permettant d’apprécier l’aptitude du candidat à exercer les missions dévolues au cadre d’emploi, sa motivation et sa connaissance générale de la Polynésie française ; au cours de cet entretien seront également jugées : la présentation, l’expression orale et sa capacité à servir dans une collectivité territoriale. Certains candidats ont fait le choix d’une épreuve facultative de langue tahitienne, où seuls sont comptés les points au-dessus de la moyenne.

Enfin le jury se réunira une dernière fois pour établir la liste des lauréats, qui seront alors invités à faire leur choix d’affectation lors du forum d’affectation.

