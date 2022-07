La Journée mondiale du jeu d’échecs fêtée à Tahiti

Jean-Pierre Cayrou célèbre la Journée mondiale du jeu d’échecs, ce mercredi 20 juillet, par une après-midi portes ouvertes pour tous niveaux. L’occasion pour tous, jeunes et adultes, de débuter ou de se perfectionner dans « le jeu des rois, le roi des jeux », dont les bénéfices vont bien au-delà du simple loisir.

Aujourd’hui considéré comme un atout hautement éducatif, le jeu d’échecs a droit à sa Journée mondiale, sous l’égide des fédérations internationale et française, mais aussi du ministère de l’Éducation nationale. Le fondateur de Papeete Olympique Échecs, l’infatigable Jean-Pierre Cayrou, invite tous ceux que le jeu d’échecs attire – qu’ils soient débutants ou plus confirmés – à une après-midi portes ouvertes ce mercredi dans ses locaux de Fariipiti.

Jean-Pierre Cayrou est aussi l’éducateur à l’origine de la pratique des échecs dans plusieurs écoles du fenua. L’an prochain, les élèves de l’école élémentaire de Piafau et de Val Fautaua, et la maternelle de l’école Tuterai Tane bénéficieront d’une introduction au jeu d’échecs. Jean Pierre Cayrou développe également des formations destinées aux enseignants, « parce qu’il y a de nombreux enseignants qui mettent en place des clubs d’échecs, dans les collèges et les lycées. » L’association se déplace également dans les 5 archipels pour promouvoir la pratique et l’enseignement des échecs. Car les bénéfices des échecs s’étendent jusqu’aux performances scolaires : ils permettent notamment une nette amélioration de la concentration et de la capacité à résoudre des problèmes.

Enfin l’association soutient la participation des meilleurs joueurs aux championnats de France, comme dernièrement Myron Laille, 8 ans, qui est allé en France pour se frotter aux meilleurs de sa génération : « Il s’est retrouvé dans une salle avec 1 500 joueurs, c’est très impressionnant à 8 ans », dit Jean-Piere Cayrou, qui précise que le jeune garçon « a réussi à marquer des points, à montrer aux autres élèves qu’on pouvait atteindre les championnats. » Les jeunes joueurs d’échecs polynésiens se distinguent régulièrement au niveau national.

C’est pourquoi Jean-Pierre Cayrou s’efforce chaque année de faire venir au fenua un grand joueur. Samy Shoker, grand maître international et plusieurs fois champion de France, reviendra bientôt en Polynésie pour défier les jeunes joueurs locaux.