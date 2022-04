Les jeunes joueurs d’échecs reçoivent Samy Shoker, grand maître international

Samy Shoker, plusieurs fois champion de France et grand maître international, est arrivé ce samedi à Tahiti pour accompagner les jeunes joueurs du fenua, à l’invitation de Jean-Pierre Cayrou. Il va notamment coacher Mayron Laille, 8 ans, qui s’envole bientôt pour le championnat de France jeunes 2022.

Chaque année Jean-Pierre Cayrou, président du club Olympic Papeete Échecs, invite un joueur d’échecs titré pour rencontrer et stimuler les jeunes joueurs de Tahiti lors de master class. Cette année, c’est Samy Shoker, 34 ans, champion de France cadets en 2004, grand maître international depuis 2014 puis champion de France « blitz » en 2015.

Franco-égyptien, il a grandi à Bois-Colombes. Son père l’a initié aux échecs, puis c’est son instituteur, également président du club d’échecs de sa ville, qui l’a pris en main. Les vertus du jeu d’échecs ? Réflexion, concentration, fair-play, et ouverture sur le monde, répond le grand maître.

Samy Shoker crédite ainsi les échecs pour l’avoir mené vers sa profession, enseignant en histoire-géographie. « Les voyages, le fait de participer à des tournois, ça nous ouvre au niveau de la géographie, et puis l’histoire, en s’intéressant à la vie des champions du monde parce qu’il y a de des événements politiques qui sont liés à l’histoire du jeu d’échecs, on peut citer la guerre froide, Boris Spassky, le match entre Kasparov et Karpov… »

Le champion va notamment passer du temps avec Mayron Laille, 8 ans, qui s’apprête à participer aux championnats de France Jeunes 2022 à Agen, à partir du 17 avril. Le jeune garçon joue depuis l’âge de 4 ans. Quand on lui demande s’il préfère la stratégie ou la tactique, il répond « ben… les deux ! ». Quand il perd une partie, il est « un petit peu triste » mais sait qu’il doit réfléchir et corriger ses erreurs. Il a « un petit peu peur » d’aller au championnat mais c’est parce que « c’est juste que je l’ai jamais fait encore, et je suis jamais allé en France », dit-il.

Quant à Jean-Pierre Cayrou, il anime non seulement le club, mais intervient aussi depuis 19 ans dans les écoles de Tahiti, surtout dans celles des quartiers prioritaires. La progression dans le jeu d’échecs est souvent associée à une amélioration des résultats scolaires, dit-il. Il cherche avant tout à faire comprendre que « on doit avoir une attitude active, l’avenir on se le crée, on ne le subit pas. Et le jeu d’échecs permet justement de chercher à comprendre et de trouver de nouvelles voies, plus positives que celles dans lesquelles on nous enferme. »